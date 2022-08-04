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Юлия Высоцкая отменила все спектакли со своим участием - РИА Новости, 04.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220804/vysotskaya-1807188600.html
Юлия Высоцкая отменила все спектакли со своим участием
Юлия Высоцкая отменила все спектакли со своим участием - РИА Новости, 04.08.2022
Юлия Высоцкая отменила все спектакли со своим участием
Юлия Высоцкая в социальных сетях сообщила, что отменила спектакли со своим участием из-за коронавируса. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:42
2022-08-04T12:42
шоубиз
знаменитости
новости культуры
юлия высоцкая
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Юлия Высоцкая в социальных сетях сообщила, что отменила спектакли со своим участием из-за коронавируса.В комментариях пожелали Высоцкой скорейшего выздоровления и уточнили, что будет с уже купленными билетами.Одна из недавних премьер Высоцкой – роль в спектакле Андрея Кончаловского "Укрощение строптивой". Юлия предстает перед зрителями в непривычном образе – ее героиня носит рыжую короткую стрижку.
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знаменитости, новости культуры, юлия высоцкая, шоу-бизнес
12:42 04.08.2022
 
Юлия Высоцкая отменила все спектакли со своим участием

Юлия Высоцкая отменила все спектакли со своим участием из-за коронавируса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Высоцкая на пресс-конференции фильма "Рай" режиссера Андрея Кончаловского в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Актриса Юлия Высоцкая на пресс-конференции фильма Рай режиссера Андрея Кончаловского в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Юлия Высоцкая в социальных сетях сообщила, что отменила спектакли со своим участием из-за коронавируса.

"Очень жаль, но спектакли с моим участием пришлось отменить. Тут без вариантов — ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи. Берегите себя!" – написала актриса.

В комментариях пожелали Высоцкой скорейшего выздоровления и уточнили, что будет с уже купленными билетами.

"Будет замена спектаклей, можно попасть на них. Или вернуть билеты", – сообщили представители актрисы.

Одна из недавних премьер Высоцкой – роль в спектакле Андрея Кончаловского "Укрощение строптивой". Юлия предстает перед зрителями в непривычном образе – ее героиня носит рыжую короткую стрижку.
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