Юлия Высоцкая отменила все спектакли со своим участием
Юлия Высоцкая отменила все спектакли со своим участием из-за коронавируса
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Высоцкая на пресс-конференции фильма "Рай" режиссера Андрея Кончаловского в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Юлия Высоцкая в социальных сетях сообщила, что отменила спектакли со своим участием из-за коронавируса.
"Очень жаль, но спектакли с моим участием пришлось отменить. Тут без вариантов — ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи. Берегите себя!" – написала актриса.
В комментариях пожелали Высоцкой скорейшего выздоровления и уточнили, что будет с уже купленными билетами.
"Будет замена спектаклей, можно попасть на них. Или вернуть билеты", – сообщили представители актрисы.
Одна из недавних премьер Высоцкой – роль в спектакле Андрея Кончаловского "Укрощение строптивой". Юлия предстает перед зрителями в непривычном образе – ее героиня носит рыжую короткую стрижку.
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