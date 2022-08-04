https://ria.ru/20220804/vysotskaya-1807188600.html

Юлия Высоцкая отменила все спектакли со своим участием

Юлия Высоцкая отменила все спектакли со своим участием - РИА Новости, 04.08.2022

Юлия Высоцкая отменила все спектакли со своим участием

Юлия Высоцкая в социальных сетях сообщила, что отменила спектакли со своим участием из-за коронавируса. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:42

2022-08-04T12:42

2022-08-04T12:42

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Юлия Высоцкая в социальных сетях сообщила, что отменила спектакли со своим участием из-за коронавируса.В комментариях пожелали Высоцкой скорейшего выздоровления и уточнили, что будет с уже купленными билетами.Одна из недавних премьер Высоцкой – роль в спектакле Андрея Кончаловского "Укрощение строптивой". Юлия предстает перед зрителями в непривычном образе – ее героиня носит рыжую короткую стрижку.

https://ria.ru/20220803/bilan-1807016057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, юлия высоцкая, шоу-бизнес