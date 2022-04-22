https://ria.ru/20220422/vysotskaya-1784981788.html
Юлия Высоцкая радикально сменила образ
Юлия Высоцкая радикально сменила образ - РИА Новости, 22.04.2022
Юлия Высоцкая радикально сменила образ
Юлия Высоцкая удивила поклонников неожиданной сменой образа. Ради премьерного спектакля "Укрощение строптивой" она надела рыжий короткий парик. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:10
2022-04-22T18:10
2022-04-22T18:10
шоубиз
знаменитости
юлия высоцкая
андрей кончаловский
театр имени моссовета
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784774092_0:0:2515:1415_1920x0_80_0_0_0caf1a389e70a288a67f84a668141b4c.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Юлия Высоцкая удивила поклонников неожиданной сменой образа. Ради премьерного спектакля "Укрощение строптивой" она надела рыжий короткий парик.Она добавила, что всегда чувствует на себе парик, как "папаху" или что-то инородное. В комментариях образ оценили и сравнили с героиней Милы Йовович в фильме "Пятый элемент".Режиссером-постановщиком спектакля в Театре имени Моссовета выступил супруг артистки Андрей Кончаловский. Высоцкая отметила, что премьера для нее – это всегда драйв и мандраж.Ранее актер Павел Бессонов удивил телезрителей своим внешним видом.
https://ria.ru/20220112/lolita-1767530811.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784774092_283:0:2515:1674_1920x0_80_0_0_e62be115877d32bb7fe5c99eafdfbc39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, юлия высоцкая, андрей кончаловский, театр имени моссовета, шоу-бизнес
Юлия Высоцкая радикально сменила образ
Юлия Высоцкая радикально сменила образ для премьерного спектакля "Укрощение строптивой"
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Юлия Высоцкая удивила поклонников неожиданной сменой образа. Ради премьерного спектакля "Укрощение строптивой" она надела рыжий короткий парик.
"Играем комедию, поэтому образы довольно яркие. Я вообще-то боюсь париков, они даже в театре не всегда органично выглядят. А в кино тем более", – написала актриса.
Она добавила, что всегда чувствует на себе парик, как "папаху" или что-то инородное. В комментариях образ оценили и сравнили с героиней Милы Йовович в фильме "Пятый элемент".
"Вы похожи в этом образе на главную героиню фильма "Пятый элемент", "Вам идет такой образ", "Рыжий цвет вам к лицу", – оценили подписчики.
Режиссером-постановщиком спектакля в Театре имени Моссовета выступил супруг артистки Андрей Кончаловский. Высоцкая отметила, что премьера для нее – это всегда драйв и мандраж.
Ранее актер Павел Бессонов удивил
телезрителей своим внешним видом.