https://ria.ru/20220422/vysotskaya-1784981788.html

Юлия Высоцкая радикально сменила образ

Юлия Высоцкая радикально сменила образ - РИА Новости, 22.04.2022

Юлия Высоцкая радикально сменила образ

Юлия Высоцкая удивила поклонников неожиданной сменой образа. Ради премьерного спектакля "Укрощение строптивой" она надела рыжий короткий парик. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:10

2022-04-22T18:10

2022-04-22T18:10

шоубиз

знаменитости

юлия высоцкая

андрей кончаловский

театр имени моссовета

шоу-бизнес

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Юлия Высоцкая удивила поклонников неожиданной сменой образа. Ради премьерного спектакля "Укрощение строптивой" она надела рыжий короткий парик.Она добавила, что всегда чувствует на себе парик, как "папаху" или что-то инородное. В комментариях образ оценили и сравнили с героиней Милы Йовович в фильме "Пятый элемент".Режиссером-постановщиком спектакля в Театре имени Моссовета выступил супруг артистки Андрей Кончаловский. Высоцкая отметила, что премьера для нее – это всегда драйв и мандраж.Ранее актер Павел Бессонов удивил телезрителей своим внешним видом.

https://ria.ru/20220112/lolita-1767530811.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юлия высоцкая, андрей кончаловский, театр имени моссовета, шоу-бизнес