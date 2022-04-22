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Юлия Высоцкая радикально сменила образ - РИА Новости, 22.04.2022
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Шоубиз
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Юлия Высоцкая радикально сменила образ
Юлия Высоцкая радикально сменила образ - РИА Новости, 22.04.2022
Юлия Высоцкая радикально сменила образ
Юлия Высоцкая удивила поклонников неожиданной сменой образа. Ради премьерного спектакля "Укрощение строптивой" она надела рыжий короткий парик. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:10
2022-04-22T18:10
шоубиз
знаменитости
юлия высоцкая
андрей кончаловский
театр имени моссовета
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Юлия Высоцкая удивила поклонников неожиданной сменой образа. Ради премьерного спектакля "Укрощение строптивой" она надела рыжий короткий парик.Она добавила, что всегда чувствует на себе парик, как "папаху" или что-то инородное. В комментариях образ оценили и сравнили с героиней Милы Йовович в фильме "Пятый элемент".Режиссером-постановщиком спектакля в Театре имени Моссовета выступил супруг артистки Андрей Кончаловский. Высоцкая отметила, что премьера для нее – это всегда драйв и мандраж.Ранее актер Павел Бессонов удивил телезрителей своим внешним видом.
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знаменитости, юлия высоцкая, андрей кончаловский, театр имени моссовета, шоу-бизнес
18:10 22.04.2022
 
Юлия Высоцкая радикально сменила образ

Юлия Высоцкая радикально сменила образ для премьерного спектакля "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля "Укрощение строптивой"
Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля Укрощение строптивой - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Юлия Высоцкая удивила поклонников неожиданной сменой образа. Ради премьерного спектакля "Укрощение строптивой" она надела рыжий короткий парик.

"Играем комедию, поэтому образы довольно яркие. Я вообще-то боюсь париков, они даже в театре не всегда органично выглядят. А в кино тем более", – написала актриса.

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля "Укрощение строптивой"
Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля Укрощение строптивой - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Она добавила, что всегда чувствует на себе парик, как "папаху" или что-то инородное. В комментариях образ оценили и сравнили с героиней Милы Йовович в фильме "Пятый элемент".

"Вы похожи в этом образе на главную героиню фильма "Пятый элемент", "Вам идет такой образ", "Рыжий цвет вам к лицу", – оценили подписчики.

Режиссером-постановщиком спектакля в Театре имени Моссовета выступил супруг артистки Андрей Кончаловский. Высоцкая отметила, что премьера для нее – это всегда драйв и мандраж.
Ранее актер Павел Бессонов удивил телезрителей своим внешним видом.
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