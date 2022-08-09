20:16 09.08.2022 (обновлено: 20:26 09.08.2022)
В Донецке прошла церемония вручения премии Народного фронта PUTIN TEAM
В Донецке прошла первая церемония вручения премии PUTIN TEAM от Народного фронта
Торжественная церемония вручения премии PUTIN TEAM в Донецке
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первая торжественная церемония вручения премии PUTIN TEAM, инициированной общественным движением "Общероссийский народный фронт", прошла в Донецке, награду получили волонтеры, фельдшера и медсестры, сообщили в пресс-службе движения.
"В Донецке прошла первая торжественная церемония вручения премии PUTIN TEAM. Премия инициирована Народным фронтом, чтобы отметить труд тех, кто, невзирая на опасность и риск, работает во имя родины и использует свой профессионализм во благо людей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что первую церемонию награждения провели руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и военкор Первого канала, постоянный участник проекта Народного фронта "Все для победы" Ирина Куксенкова.
"Памятные знаки и грамоты за помощь в восстановлении Донецкой Народной Республики получили 12 человек, среди которых волонтеры, занимающиеся инсулинозависимыми детьми, доставкой и выдачей гуманитарной помощи воды и продуктов на освобожденных территориях, добровольцы, достающие людей из-под завалов, фельдшера и медсестры, оказывающие помощь раненым в пострадавших районах и единственный электромонтер Куйбышевской РЭС", - добавили в пресс-службе.
Как отметил Кузнецов, в Народном фронте давно думали о том, что должна появиться такая премия.
"Когда началась специальная военная операция, мы начали знакомиться с вами, с людьми, которые рискуют жизнью, совершают невероятные поступки. Волонтеры, которые везут гуманитарную помощь и работают там, где другие боятся, те, кто делает это - настоящие герои! Мы приняли решение, что премия PUTIN TEAM, премия нашего президента, общественная премия должна стартовать именно на Донбассе. Потому что здесь сегодня такие обстоятельства, которые собирают вокруг нашей России всех, кто всей своей ежедневной деятельностью показывает, что за нами Правда", - добавил он.