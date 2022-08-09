https://ria.ru/20220809/pozhar-1808199619.html

В кубинском порту загорелся четвертый резервуар с нефтью

В кубинском порту загорелся четвертый резервуар с нефтью - РИА Новости, 09.08.2022

В кубинском порту загорелся четвертый резервуар с нефтью

В порту кубинской провинции Матансас, где горит нефтехранилище, огонь охватил уже четыре резервуара емкостью 50 тысяч тонн, сообщил заместитель начальника... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T03:49

2022-08-09T03:49

2022-08-09T09:09

в мире

куба

матансас (провинция)

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МЕХИКО, 9 авг — РИА Новости. В порту кубинской провинции Матансас, где горит нефтехранилище, огонь охватил уже четыре резервуара емкостью 50 тысяч тонн, сообщил заместитель начальника Национального отдела пожарной охраны Кубы Александр Авалос Хорхе.Он подчеркнул, что подобных пожаров в истории Кубы не было, прогнозы по срокам тушения строить сложно, — "это может занять дни".Пожарные пытаются охладить горящие резервуары, а также не допустить распространения огня на зону генераторных установок и терминал 321 с нефтепродуктами и бензином.Для помощи в тушении огня на Кубу накануне начали прибывать самолеты и вертолеты, а также специалисты и оборудование из Мексики и Венесуэлы, приняты уже 14 таких рейсов.Кубинские ученые сообщили, что изучают образцы дождевой воды, сейчас ситуация с загрязнением окружающей среды через атмосферные осадки "не вызывает опасений".В понедельник нехватка водоснабжения из-за тушения пожара в порту привела к остановке крупной ТЭЦ Антонио Гитераса, дефицит электроэнергии в национальной распределительной системе превышал 1,1 гигаватта. Генерирующая компания Union Electrica в комментариях местным СМИ обещала решить проблему "в течение нескольких часов".Сильный пожар в порту начался в минувшую пятницу вечером после удара молнии в купол резервуара, где находилось около 25 тысяч кубометров нефти.По последней информации министерства здравоохранения, один человек погиб, 16 числятся пропавшими без вести. Всего пострадали 125 человек, из которых 22 остаются в больницах, пятеро — в критическом состоянии.В провинции Матансас, по информации губернатора, эвакуированы из района происшествия около 4800 человек.

https://ria.ru/20220807/pozhar-1807799327.html

https://ria.ru/20220808/pomosch-1808043865.html

куба

матансас (провинция)

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в мире, куба, матансас (провинция)