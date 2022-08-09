https://ria.ru/20220809/porty-1808228354.html
В Турции заявили об отсутствии проблем с минами в украинских портах
В Турции заявили об отсутствии проблем с минами в украинских портах - РИА Новости, 09.08.2022
В Турции заявили об отсутствии проблем с минами в украинских портах
Проблем с минами в украинских портах при экспорте зерна пока нет, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:25
2022-08-09T10:25
2022-08-09T10:25
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анкара (провинция)
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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Проблем с минами в украинских портах при экспорте зерна пока нет, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар."Пока проблем с минами нет, работа идет бесперебойно", - сказал Акар на встрече с послами в Анкаре.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808180697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, украина, оон, анкара (провинция), экономика
В Турции заявили об отсутствии проблем с минами в украинских портах
В Минобороны Турции заявили об отсутствии проблем с минами в украинских портах