Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/pomosch-1808443864.html
Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер
Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер - РИА Новости, 09.08.2022
Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер
Многофункциональный бульдозер-погрузчик-экскаватор на базе колесного трактора MST и 15-тонный самосвал DAF, а также стройматериалы, оборудование, монтажные леса РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:47
2022-08-09T20:51
в мире
владимир путин
липецкая область
володарский район
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808444263_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_857f2f6b5ff2b44e25bf9bb11c3b011a.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Многофункциональный бульдозер-погрузчик-экскаватор на базе колесного трактора MST и 15-тонный самосвал DAF, а также стройматериалы, оборудование, монтажные леса передала Липецкая область подшефному Володарскому району ДНР, сообщается в Telegram-канале администрации Липецкой области.В администрации добавляют, что на сегодняшний день важными задачами является подготовка к отопительному сезону и проведение срочных ремонтно-строительных работ.Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионом РФ и республикой было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, по словам Артамонова, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества.Володарский район ДНР находится на юго-западе Республики, неподалёку от Мариуполя. Районный центр — пгт Володарское. Население — более 31 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220808/remont-1808059942.html
липецкая область
володарский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808444263_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_df4471d2d2070a1528d0cf8a8faac7ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, липецкая область, володарский район, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
20:47 09.08.2022 (обновлено: 20:51 09.08.2022)
 
Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер

Липецкая область передала подшефному Володарскому району ДНР самосвал и бульдозер

© Фото : Липецкая область/TelegramЛипецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер
Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Липецкая область/Telegram
Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Многофункциональный бульдозер-погрузчик-экскаватор на базе колесного трактора MST и 15-тонный самосвал DAF, а также стройматериалы, оборудование, монтажные леса передала Липецкая область подшефному Володарскому району ДНР, сообщается в Telegram-канале администрации Липецкой области.
"В понедельник 8 августа в Володарский район прибыл уже второй конвой из Липецкой области. Руководству района передали 15-тонный самосвал DAF и многофункциональный бульдозер-погрузчик-экскаватор на базе колёсного трактора MST. Липчане также привезли стройматериалы, оборудование, монтажные леса. Вместе с техническим конвоем прибыла ремонтно-строительная бригада, которая поможет выполнить ряд работ", — сообщает пресс-служба администрации региона.
В администрации добавляют, что на сегодняшний день важными задачами является подготовка к отопительному сезону и проведение срочных ремонтно-строительных работ.
Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионом РФ и республикой было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, по словам Артамонова, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества.
Володарский район ДНР находится на юго-западе Республики, неподалёку от Мариуполя. Районный центр — пгт Володарское. Население — более 31 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Рабочий на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 14:52
Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР
 
В миреВладимир ПутинЛипецкая областьВолодарский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала