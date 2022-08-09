20:47 09.08.2022 (обновлено: 20:51 09.08.2022)
Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер
Липецкая область передала подшефному Володарскому району ДНР самосвал и бульдозер
© Фото : Липецкая область/TelegramЛипецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер
Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер
ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Многофункциональный бульдозер-погрузчик-экскаватор на базе колесного трактора MST и 15-тонный самосвал DAF, а также стройматериалы, оборудование, монтажные леса передала Липецкая область подшефному Володарскому району ДНР, сообщается в Telegram-канале администрации Липецкой области.
"В понедельник 8 августа в Володарский район прибыл уже второй конвой из Липецкой области. Руководству района передали 15-тонный самосвал DAF и многофункциональный бульдозер-погрузчик-экскаватор на базе колёсного трактора MST. Липчане также привезли стройматериалы, оборудование, монтажные леса. Вместе с техническим конвоем прибыла ремонтно-строительная бригада, которая поможет выполнить ряд работ", — сообщает пресс-служба администрации региона.
В администрации добавляют, что на сегодняшний день важными задачами является подготовка к отопительному сезону и проведение срочных ремонтно-строительных работ.
Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионом РФ и республикой было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, по словам Артамонова, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.