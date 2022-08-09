https://ria.ru/20220809/pomosch-1808443864.html

Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер

Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер - РИА Новости, 09.08.2022

Липецкая область передала подшефному району ДНР самосвал и бульдозер

Многофункциональный бульдозер-погрузчик-экскаватор на базе колесного трактора MST и 15-тонный самосвал DAF, а также стройматериалы, оборудование, монтажные леса РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:47

2022-08-09T20:47

2022-08-09T20:51

в мире

владимир путин

липецкая область

володарский район

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808444263_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_857f2f6b5ff2b44e25bf9bb11c3b011a.jpg

ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Многофункциональный бульдозер-погрузчик-экскаватор на базе колесного трактора MST и 15-тонный самосвал DAF, а также стройматериалы, оборудование, монтажные леса передала Липецкая область подшефному Володарскому району ДНР, сообщается в Telegram-канале администрации Липецкой области.В администрации добавляют, что на сегодняшний день важными задачами является подготовка к отопительному сезону и проведение срочных ремонтно-строительных работ.Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионом РФ и республикой было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, по словам Артамонова, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества.Володарский район ДНР находится на юго-западе Республики, неподалёку от Мариуполя. Районный центр — пгт Володарское. Население — более 31 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220808/remont-1808059942.html

липецкая область

володарский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, липецкая область, володарский район, донецкая народная республика, вооруженные силы рф