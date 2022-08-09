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"Единая Россия" открыла в Мариуполе четыре центра юридической помощи - РИА Новости, 09.08.2022
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"Единая Россия" открыла в Мариуполе четыре центра юридической помощи
"Единая Россия" открыла в Мариуполе четыре центра юридической помощи - РИА Новости, 09.08.2022
"Единая Россия" открыла в Мариуполе четыре центра юридической помощи
"Единая Россия" открыла в Мариуполе еще 4 центра юридической помощи, которые работают при гуманитарных центрах партии, передает пресс-служба ЕР. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:47
2022-08-09T15:47
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
дмитрий саблин
мариуполь
единая россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Единая Россия" открыла в Мариуполе еще 4 центра юридической помощи, которые работают при гуманитарных центрах партии, передает пресс-служба ЕР."Единая Россия открыла в Мариуполе еще четыре центра юридической помощи. Они работают при гуманитарных центрах партии", — сообщается а Telegram-канале партии.Зампред комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин отметил, что задача таких центров — оперативное оказание помощи жителям, в том числе за счет подключения к данным вопросам органов власти."Люди обращаются в центры по вопросам восстановления документов, поиска пропавших, получению единовременной помощи. Такие центры работают в каждом районе города. Задача - оказывать жителям помощь максимально оперативно, решать задачи на месте и подключать к решению органы власти", - передаёт слова Саблина пресс-служба партии.
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здоровье - общество, дмитрий саблин, мариуполь, единая россия, госдума рф
15:47 09.08.2022
 
"Единая Россия" открыла в Мариуполе четыре центра юридической помощи

"Единая Россия" открыла при гумцентрах в Мариуполе четыре пункта юридической помощи

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Единая Россия" открыла в Мариуполе еще 4 центра юридической помощи, которые работают при гуманитарных центрах партии, передает пресс-служба ЕР.
"Единая Россия открыла в Мариуполе еще четыре центра юридической помощи. Они работают при гуманитарных центрах партии", — сообщается а Telegram-канале партии.
Зампред комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин отметил, что задача таких центров — оперативное оказание помощи жителям, в том числе за счет подключения к данным вопросам органов власти.
"Люди обращаются в центры по вопросам восстановления документов, поиска пропавших, получению единовременной помощи. Такие центры работают в каждом районе города. Задача - оказывать жителям помощь максимально оперативно, решать задачи на месте и подключать к решению органы власти", - передаёт слова Саблина пресс-служба партии.
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