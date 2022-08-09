https://ria.ru/20220809/pomosch-1808348084.html

"Единая Россия" открыла в Мариуполе четыре центра юридической помощи

"Единая Россия" открыла в Мариуполе четыре центра юридической помощи - РИА Новости, 09.08.2022

"Единая Россия" открыла в Мариуполе четыре центра юридической помощи

"Единая Россия" открыла в Мариуполе еще 4 центра юридической помощи, которые работают при гуманитарных центрах партии, передает пресс-служба ЕР. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:47

2022-08-09T15:47

2022-08-09T15:47

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

дмитрий саблин

мариуполь

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Единая Россия" открыла в Мариуполе еще 4 центра юридической помощи, которые работают при гуманитарных центрах партии, передает пресс-служба ЕР."Единая Россия открыла в Мариуполе еще четыре центра юридической помощи. Они работают при гуманитарных центрах партии", — сообщается а Telegram-канале партии.Зампред комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин отметил, что задача таких центров — оперативное оказание помощи жителям, в том числе за счет подключения к данным вопросам органов власти."Люди обращаются в центры по вопросам восстановления документов, поиска пропавших, получению единовременной помощи. Такие центры работают в каждом районе города. Задача - оказывать жителям помощь максимально оперативно, решать задачи на месте и подключать к решению органы власти", - передаёт слова Саблина пресс-служба партии.

https://ria.ru/20220809/pomosch-1808313178.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, дмитрий саблин, мариуполь, единая россия, госдума рф