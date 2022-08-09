https://ria.ru/20220809/pomosch-1808313178.html

"Единая Россия" направила новую партию гуманитарной помощи Донбассу

"Единая Россия" направила новую партию гуманитарной помощи Донбассу - РИА Новости, 09.08.2022

"Единая Россия" направила новую партию гуманитарной помощи Донбассу

Очередная партия гуманитарной помощи, около двух тонн продуктов и предметов первой необходимости, отправлена в Донбасс, сообщила пресс-служба партии "Единая... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:17

2022-08-09T14:17

2022-08-09T14:17

единая россия

донбасс

госдума рф

ольга амельченкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи, около двух тонн продуктов и предметов первой необходимости, отправлена в Донбасс, сообщила пресс-служба партии "Единая Россия"."Из московского городского отделения "Единой России" отправили очередную партию гуманитарной помощи – около двух тонн продуктов и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале партии.ЕР также передала для защитников Донбасса детские рисунки со словами благодарности."Уверена, когда эти письма получат бойцы, они почувствуют, что вся страна ими гордится и желает скорейшей победы. Наша региональная команда сторонников также передаст необходимые вещи, средства гигиены и питание для детишек до 2 лет", - приводит слова депутата ГД Ольги Занко пресс-служба партии.

https://ria.ru/20220728/gumpomosch-1805635045.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

единая россия, донбасс, госдума рф, ольга амельченкова