"Единая Россия" направила новую партию гуманитарной помощи Донбассу
"ЕР" направила в Донбасс гуманитарную помощь и детские рисунки со словами поддержки
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи, около двух тонн продуктов и предметов первой необходимости, отправлена в Донбасс, сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".
"Из московского городского отделения "Единой России" отправили очередную партию гуманитарной помощи – около двух тонн продуктов и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале партии.
ЕР также передала для защитников Донбасса детские рисунки со словами благодарности.
"Уверена, когда эти письма получат бойцы, они почувствуют, что вся страна ими гордится и желает скорейшей победы. Наша региональная команда сторонников также передаст необходимые вещи, средства гигиены и питание для детишек до 2 лет", - приводит слова депутата ГД Ольги Занко пресс-служба партии.