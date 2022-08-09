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"Единая Россия" направила новую партию гуманитарной помощи Донбассу - РИА Новости, 09.08.2022
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"Единая Россия" направила новую партию гуманитарной помощи Донбассу
"Единая Россия" направила новую партию гуманитарной помощи Донбассу - РИА Новости, 09.08.2022
"Единая Россия" направила новую партию гуманитарной помощи Донбассу
Очередная партия гуманитарной помощи, около двух тонн продуктов и предметов первой необходимости, отправлена в Донбасс, сообщила пресс-служба партии "Единая... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:17
2022-08-09T14:17
единая россия
донбасс
госдума рф
ольга амельченкова
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи, около двух тонн продуктов и предметов первой необходимости, отправлена в Донбасс, сообщила пресс-служба партии "Единая Россия"."Из московского городского отделения "Единой России" отправили очередную партию гуманитарной помощи – около двух тонн продуктов и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале партии.ЕР также передала для защитников Донбасса детские рисунки со словами благодарности."Уверена, когда эти письма получат бойцы, они почувствуют, что вся страна ими гордится и желает скорейшей победы. Наша региональная команда сторонников также передаст необходимые вещи, средства гигиены и питание для детишек до 2 лет", - приводит слова депутата ГД Ольги Занко пресс-служба партии.
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единая россия, донбасс, госдума рф, ольга амельченкова
14:17 09.08.2022
 
"Единая Россия" направила новую партию гуманитарной помощи Донбассу

"ЕР" направила в Донбасс гуманитарную помощь и детские рисунки со словами поддержки

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи, около двух тонн продуктов и предметов первой необходимости, отправлена в Донбасс, сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".
"Из московского городского отделения "Единой России" отправили очередную партию гуманитарной помощи – около двух тонн продуктов и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале партии.
ЕР также передала для защитников Донбасса детские рисунки со словами благодарности.
"Уверена, когда эти письма получат бойцы, они почувствуют, что вся страна ими гордится и желает скорейшей победы. Наша региональная команда сторонников также передаст необходимые вещи, средства гигиены и питание для детишек до 2 лет", - приводит слова депутата ГД Ольги Занко пресс-служба партии.
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Единая РоссияДонбассГосдума РФОльга Амельченкова
 
 
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