https://ria.ru/20220809/polsha-1808275973.html

В Польше предупредили о последствиях ограничения поставок энергоносителей

В Польше предупредили о последствиях ограничения поставок энергоносителей - РИА Новости, 09.08.2022

В Польше предупредили о последствиях ограничения поставок энергоносителей

Польский Союз переработчиков молока предупреждает о плачевных последствиях в случае ограничения поставок энергоносителей на предприятия отрасли. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:45

2022-08-09T12:45

2022-08-09T12:45

экономика

цены на нефть

польша

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ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Польский Союз переработчиков молока предупреждает о плачевных последствиях в случае ограничения поставок энергоносителей на предприятия отрасли.Ранее в Польше допустили ограничение отпуска электроэнергии и газа определенным отраслям промышленности в случае возникновения кризисной ситуации, что было прописано постановлением правительства."Союз польских переработчиков молока, как организация, объединяющая предприятия по переработке молока и представитель молочной промышленности, с большой тревогой наблюдает за растущей опасностью введения в ближайшие месяцы ограничений на поставки газа и электроэнергии на наши предприятия", - говорится в заявлении.Отмечается, что в настоящее время молочные компании получают письма от поставщиков энергии и газа, в соответствии с которыми "предусматривается введение планов ограничений на потребление этих услуг до уровней, не позволяющих поддерживать производство, хранение и даже функционирование очистных сооружений".Союз переработчиков молока указывает на то, что возможное вступление в силу предусмотренных законодательством ограничений "не учитывает специфику молочной отрасли, а сами нормативные акты были подготовлены без необходимого анализа потребностей отрасли и опасностей, которые несут за собой такие ограничения"."Переработка молока является специфической отраслью пищевой промышленности, поскольку, в отличие от других отраслей, сырье, то есть молоко, не может ждать обработки несколько дней, как и переработанные продукты не могут находиться без определенного уровня поставок энергоносителей", - говорится в заявлении.Молокопереработчики предупреждают, что ограничение поставок электроэнергии и газа "приведет к прерыванию производственных процессов, что приведет к дефициту продукции на рынке и серьезным финансовым потерям для заводов".Также они указывают на возможные негативные последствия для экологии. "Не следует забывать, что при этом потери понесут фермеры-производители молока, от которых сырье просто не будет получено. Тогда возникает проблема что делать с таким количеством неиспользованного молока, как утилизировать его. Мы опасаемся, что последствия такой ситуации для окружающей среды могут быть плачевными", - говорится в заявлении.Из анализа, проведенного на основе данных, предоставленных заводами, следует, что "описанная выше кризисная ситуация будет иметь место в случае ограничения поставок энергии и газа до уровней, предусмотренных действующим законодательством, продолжительностью более 2-3 дней".Союз переработчиков молока вместе с другими отраслевыми организациями предложил внести изменения в правила, изложенные в постановлении кабмина, относительно определения объема поставляемой энергии для заводов в случае необходимости сокращения поставок. "Изменение этих правил поможет в кризисной ситуации сохранить производство на уровне, гарантирующем продовольственную безопасность страны и обеспечение благосостояния животных", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220809/elektroenergiya-1808266520.html

https://ria.ru/20220809/krematoriy-1808266941.html

https://ria.ru/20220808/elektrichestvo-1808135297.html

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экономика, цены на нефть, польша