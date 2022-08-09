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В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/pole-1808355645.html
В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле
В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле - РИА Новости, 09.08.2022
В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле
Пшеничное поле загорелось под Токмаком в Запорожской области после ночных обстрелов со стороны Украины, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:18
2022-08-09T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
токмак
херсонская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Пшеничное поле загорелось под Токмаком в Запорожской области после ночных обстрелов со стороны Украины, рассказали РИА Новости очевидцы.Как сообщил ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов, минувшей ночью украинские войска нанесли массированный обстрел по городу Токмак, повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура, жертв нет. Сейчас проводится оценка нанесенного ущерба.Очевидцы рассказали РИА Новости, что после ударов украинских войск в пригороде Токмака загорелось пшеничное поле.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область
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в мире, владимир рогов, запорожская область, токмак, херсонская область
16:18 09.08.2022
 
В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле

После обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области загорелось пшеничное поле

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Пшеничное поле загорелось под Токмаком в Запорожской области после ночных обстрелов со стороны Украины, рассказали РИА Новости очевидцы.
Как сообщил ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов, минувшей ночью украинские войска нанесли массированный обстрел по городу Токмак, повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура, жертв нет. Сейчас проводится оценка нанесенного ущерба.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что после ударов украинских войск в пригороде Токмака загорелось пшеничное поле.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьТокмакХерсонская область
 
 
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