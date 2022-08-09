https://ria.ru/20220809/pole-1808355645.html

В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле

В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле - РИА Новости, 09.08.2022

В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле

Пшеничное поле загорелось под Токмаком в Запорожской области после ночных обстрелов со стороны Украины, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:18

2022-08-09T16:18

2022-08-09T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

токмак

херсонская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Пшеничное поле загорелось под Токмаком в Запорожской области после ночных обстрелов со стороны Украины, рассказали РИА Новости очевидцы.Как сообщил ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов, минувшей ночью украинские войска нанесли массированный обстрел по городу Токмак, повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура, жертв нет. Сейчас проводится оценка нанесенного ущерба.Очевидцы рассказали РИА Новости, что после ударов украинских войск в пригороде Токмака загорелось пшеничное поле.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

токмак

херсонская область

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Евгения Нефедова

в мире, владимир рогов, запорожская область, токмак, херсонская область