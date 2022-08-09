https://ria.ru/20220809/poiski-1808239566.html

В Волгоградской области ищут пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика

В Волгоградской области ищут пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика - РИА Новости, 09.08.2022

В Волгоградской области ищут пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика

Слабослышащий пятилетний мальчик уехал на велосипеде и не вернулся домой в хуторе Медведев Волгоградской области, более 50 сотрудников полиции и добровольцев... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:09

2022-08-09T11:09

2022-08-09T11:09

происшествия

иловлинский район

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Слабослышащий пятилетний мальчик уехал на велосипеде и не вернулся домой в хуторе Медведев Волгоградской области, более 50 сотрудников полиции и добровольцев ведут его поиски, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, накануне вечером в полицию обратилась жительницы хутора Медведев Иловлинского района и сообщила, что ее пятилетний сын уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Самим родителям найти ребенка не удалось."Более 50 сотрудников полиции, а также добровольцы и представители казачества весь вечер и ночь вели поиски пропавшего ребенка. С применением служебных собак были обследованы прилегающие территории", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что полицейским удалось найти возле речки только велосипед мальчика. Поиск продолжается.Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, ребенок – инвалид по слуху и речи.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

иловлинский район

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иловлинский район, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)