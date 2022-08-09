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В Волгоградской области ищут пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика - РИА Новости, 09.08.2022
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В Волгоградской области ищут пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика
В Волгоградской области ищут пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика - РИА Новости, 09.08.2022
В Волгоградской области ищут пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика
Слабослышащий пятилетний мальчик уехал на велосипеде и не вернулся домой в хуторе Медведев Волгоградской области, более 50 сотрудников полиции и добровольцев... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:09
2022-08-09T11:09
происшествия
иловлинский район
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Слабослышащий пятилетний мальчик уехал на велосипеде и не вернулся домой в хуторе Медведев Волгоградской области, более 50 сотрудников полиции и добровольцев ведут его поиски, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, накануне вечером в полицию обратилась жительницы хутора Медведев Иловлинского района и сообщила, что ее пятилетний сын уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Самим родителям найти ребенка не удалось."Более 50 сотрудников полиции, а также добровольцы и представители казачества весь вечер и ночь вели поиски пропавшего ребенка. С применением служебных собак были обследованы прилегающие территории", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что полицейским удалось найти возле речки только велосипед мальчика. Поиск продолжается.Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, ребенок – инвалид по слуху и речи.
https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
иловлинский район
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происшествия, иловлинский район, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:09 09.08.2022
 
В Волгоградской области ищут пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика

В Волгоградской области пятилетний слабослышащий мальчик уехал на велосипеде и не вернулся

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Слабослышащий пятилетний мальчик уехал на велосипеде и не вернулся домой в хуторе Медведев Волгоградской области, более 50 сотрудников полиции и добровольцев ведут его поиски, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, накануне вечером в полицию обратилась жительницы хутора Медведев Иловлинского района и сообщила, что ее пятилетний сын уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Самим родителям найти ребенка не удалось.
"Более 50 сотрудников полиции, а также добровольцы и представители казачества весь вечер и ночь вели поиски пропавшего ребенка. С применением служебных собак были обследованы прилегающие территории", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что полицейским удалось найти возле речки только велосипед мальчика. Поиск продолжается.
Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, ребенок – инвалид по слуху и речи.
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