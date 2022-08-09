https://ria.ru/20220809/poezda-1808233694.html

В Минтрансе рассказали, сколько туристов приехали на юг России на поездах

В Минтрансе рассказали, сколько туристов приехали на юг России на поездах - РИА Новости, 09.08.2022

В Минтрансе рассказали, сколько туристов приехали на юг России на поездах

Железнодорожные перевозки пассажиров в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска и Кисловодска в июле выросли на 25 процентов в годовом выражении, до 2,9... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:21

2022-08-09T11:21

2022-08-09T11:24

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Железнодорожные перевозки пассажиров в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска и Кисловодска в июле выросли на 25 процентов в годовом выражении, до 2,9 миллиона человек, сообщает Минтранс РФ."Это почти на 25 процентов больше, чем в 2021 году. Пассажирам было предложено свыше 3,15 миллиона мест, что почти на шесть процентов превышает показатель прошлого года", – говорится в сообщении министерства.В ведомстве также подчеркнули, что в июле Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) на фоне повышенного спроса назначила 140 дополнительных рейсов поездов на юг. В августе в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска и Кисловодска ФПК предлагает пассажирам свыше 3,19 миллиона мест, что на 12,1 процента больше, чем годом ранее. "Планируется назначить 232 дополнительных рейса", – уточнили в министерстве.При этом в сообщении с Крымским полуостровом компанией "Гранд Сервис Экспресс" в июле перевезено 544 тысячи человек, что на 75 процентов больше, чем в прошлом году. Для пассажиров в Крым предусмотрено курсирование 20 пар поездов, а также три прицепные группы. Ежедневно компанией перевозятся на полуостров около восьми тысяч пассажиров и столько же в обратную сторону. В августе "Гранд Сервис Экспресс" планирует увеличить эту цифру до 587 тысяч пассажиров."Отметим, что с 1 мая по 4 августа 2022 года всего в Крым проехало 1 832 поезда. Кроме того, АНО "Единая транспортная дирекция" организованы мультимодальные перевозки через железнодорожный вокзал Анапы до населенных пунктов Республики Крым с конечным пунктом в Симферополе с использованием автотранспорта", - напомнили в Минтрансе.

https://ria.ru/20220809/aeroport-1808210931.html

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Лана Баева

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