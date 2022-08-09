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Постпред в Вене призвал западных журналистов отправиться в Донбасс

Постпред в Вене призвал западных журналистов отправиться в Донбасс - РИА Новости, 09.08.2022

Постпред в Вене призвал западных журналистов отправиться в Донбасс

Журналисты из западных СМИ не стремятся посетить Донбасс, потому что это привело бы к подрыву существующих на Западе нарративов, считает постпред РФ при... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T01:58

2022-08-09T01:58

2022-08-09T01:58

в мире

донбасс

россия

михаил ульянов

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Журналисты из западных СМИ не стремятся посетить Донбасс, потому что это привело бы к подрыву существующих на Западе нарративов, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Журналисты из основных западных СМИ не горят желанием ехать в Донбасс, хотя они были бы там желанными гостями... Потому что если бы они приехали, они были бы вынуждены представлять более-менее объективную картину ситуации там, тем самым подрывая западные нарративы", — написал он в Twitter.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

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в мире, донбасс, россия, михаил ульянов