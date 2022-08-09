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Постпред в Вене призвал западных журналистов отправиться в Донбасс - РИА Новости, 09.08.2022
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Постпред в Вене призвал западных журналистов отправиться в Донбасс
Постпред в Вене призвал западных журналистов отправиться в Донбасс - РИА Новости, 09.08.2022
Постпред в Вене призвал западных журналистов отправиться в Донбасс
Журналисты из западных СМИ не стремятся посетить Донбасс, потому что это привело бы к подрыву существующих на Западе нарративов, считает постпред РФ при... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T01:58
2022-08-09T01:58
в мире
донбасс
россия
михаил ульянов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Журналисты из западных СМИ не стремятся посетить Донбасс, потому что это привело бы к подрыву существующих на Западе нарративов, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Журналисты из основных западных СМИ не горят желанием ехать в Донбасс, хотя они были бы там желанными гостями... Потому что если бы они приехали, они были бы вынуждены представлять более-менее объективную картину ситуации там, тем самым подрывая западные нарративы", — написал он в Twitter.
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в мире, донбасс, россия, михаил ульянов
01:58 09.08.2022
 
Постпред в Вене призвал западных журналистов отправиться в Донбасс

Постпред Ульянов: визит западных журналистов в Донбасс мог бы "подорвать нарративы" Запада

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар в Донецке после обстрела ВСУ
Пожар в Донецке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пожар в Донецке после обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Журналисты из западных СМИ не стремятся посетить Донбасс, потому что это привело бы к подрыву существующих на Западе нарративов, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Журналисты из основных западных СМИ не горят желанием ехать в Донбасс, хотя они были бы там желанными гостями... Потому что если бы они приехали, они были бы вынуждены представлять более-менее объективную картину ситуации там, тем самым подрывая западные нарративы", — написал он в Twitter.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреДонбассРоссияМихаил Ульянов
 
 
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