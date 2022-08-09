23:55 09.08.2022 (обновлено: 01:36 10.08.2022)
В Молдавии пригрозили последствиями при прекращении поставок газа из России
Вице-премьер Спыну: если "Газпром" перекроет газ для Молдавии, то и ПМР останется без него
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. При прекращении поставок газа в Молдавию от "Газпрома" без энергоносителей останется и самопровозглашенное Приднестровье, заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире радиостанции "Голос Бессарабии".
"Если "Газпром" прекратит поставки газа, если контракт с "Молдовагазом" будет разорван, то и Приднестровье останется без газа. Мы никогда не согласимся с этим (прямыми поставками Тирасполю. — Прим. ред.). Контракт есть контракт — он определяет объем газа для обоих берегов Днестра, этот контракт должен соблюдаться", — пригрозил Спыну.
"Мы будем учитывать закупку газа для всей страны, но и платить всем придется одну цену — нет никакой разницы между жителями Приднестровья и жителями правого берега Днестра", — пояснил вице-премьер.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии компания решила подписать контракт практически на условиях Кишинева, но при условии своевременной стопроцентной оплаты существующих платежей.
В ноябре прошлого года у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе этого года "Молдовагаз" вновь столкнулся с этой проблемой, парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов предположил, что в будущем ситуация может повториться. В августе молдавская компания снова запросила отсрочку.