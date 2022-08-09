https://ria.ru/20220809/pmr-1808468394.html

В Молдавии пригрозили последствиями при прекращении поставок газа из России

В Молдавии пригрозили последствиями при прекращении поставок газа из России - РИА Новости, 10.08.2022

В Молдавии пригрозили последствиями при прекращении поставок газа из России

При прекращении поставок газа в Молдавию от "Газпрома" без энергоносителей останется и самопровозглашенное Приднестровье, заявил вице-премьер Молдавии, министр... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-09T23:55

2022-08-09T23:55

2022-08-10T01:36

экономика

жкх

молдавия

россия

кишинев

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. При прекращении поставок газа в Молдавию от "Газпрома" без энергоносителей останется и самопровозглашенное Приднестровье, заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире радиостанции "Голос Бессарабии".Он заявил, что Кишинев не хочет лишать Тирасполь голубого топлива, но пообещал резкий взлет цен в случае прекращение поставок российского газа."Мы будем учитывать закупку газа для всей страны, но и платить всем придется одну цену — нет никакой разницы между жителями Приднестровья и жителями правого берега Днестра", — пояснил вице-премьер."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии компания решила подписать контракт практически на условиях Кишинева, но при условии своевременной стопроцентной оплаты существующих платежей.В ноябре прошлого года у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе этого года "Молдовагаз" вновь столкнулся с этой проблемой, парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов предположил, что в будущем ситуация может повториться. В августе молдавская компания снова запросила отсрочку.

https://ria.ru/20220809/moldaviya-1808464981.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, молдавия, россия, кишинев, молдовагаз, газпром