https://ria.ru/20220809/plennyy-1808349844.html

Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным

Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным - РИА Новости, 09.08.2022

Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с пленным украинским военнослужащим, который, обращаясь к тем, кто не хочет сдаваться,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:53

2022-08-09T15:53

2022-08-09T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с пленным украинским военнослужащим, который, обращаясь к тем, кто не хочет сдаваться, советует заранее выучить следующие слова: "Ахмат – сила", "Россия – мощь" и "Донбасс – непобедим"."Парни, те кто хочет дальше воевать и не сдаваться, выучите заранее, что "Ахмат - сила", "Россия – мощь" и "Донбасс – непобедим", - говорит он на видео."Вот такой "информационный трофей" попал в гости к и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмеду Сайдарханову "Комбат". <...> Зовут этого счастливчика Александр Пинковский. Он военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пулемётчик. Его группа была разбита, большинство её членов уничтожено или ранено, некоторым удалось сбежать со своих позиций", - написал Кадыров в видео.По его словам, Александру повезло - он "цел и невредим, отношение к нему вполне нормальное". Кадыров также посоветовал его "коллегам" прислушаться к его словам и сдаться в плен, так как "второго такого шанса на этом направлении просто не будет".

https://ria.ru/20220711/zelenskiy-1801658730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр