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Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/plennyy-1808349844.html
Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным
Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным - РИА Новости, 09.08.2022
Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с пленным украинским военнослужащим, который, обращаясь к тем, кто не хочет сдаваться,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:53
2022-08-09T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с пленным украинским военнослужащим, который, обращаясь к тем, кто не хочет сдаваться, советует заранее выучить следующие слова: "Ахмат – сила", "Россия – мощь" и "Донбасс – непобедим"."Парни, те кто хочет дальше воевать и не сдаваться, выучите заранее, что "Ахмат - сила", "Россия – мощь" и "Донбасс – непобедим", - говорит он на видео."Вот такой "информационный трофей" попал в гости к и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмеду Сайдарханову "Комбат". &lt;...&gt; Зовут этого счастливчика Александр Пинковский. Он военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пулемётчик. Его группа была разбита, большинство её членов уничтожено или ранено, некоторым удалось сбежать со своих позиций", - написал Кадыров в видео.По его словам, Александру повезло - он "цел и невредим, отношение к нему вполне нормальное". Кадыров также посоветовал его "коллегам" прислушаться к его словам и сдаться в плен, так как "второго такого шанса на этом направлении просто не будет".
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в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
15:53 09.08.2022
 
Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным

Кадыров показал украинского пленного, советующего сослуживцам выучить слова "Ахмат — сила"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с пленным украинским военнослужащим, который, обращаясь к тем, кто не хочет сдаваться, советует заранее выучить следующие слова: "Ахмат – сила", "Россия – мощь" и "Донбасс – непобедим".
"Парни, те кто хочет дальше воевать и не сдаваться, выучите заранее, что "Ахмат - сила", "Россия – мощь" и "Донбасс – непобедим", - говорит он на видео.
"Вот такой "информационный трофей" попал в гости к и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмеду Сайдарханову "Комбат". <...> Зовут этого счастливчика Александр Пинковский. Он военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пулемётчик. Его группа была разбита, большинство её членов уничтожено или ранено, некоторым удалось сбежать со своих позиций", - написал Кадыров в видео.
По его словам, Александру повезло - он "цел и невредим, отношение к нему вполне нормальное". Кадыров также посоветовал его "коллегам" прислушаться к его словам и сдаться в плен, так как "второго такого шанса на этом направлении просто не будет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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