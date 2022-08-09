https://ria.ru/20220809/plennyy-1808349844.html
Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным
Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным - РИА Новости, 09.08.2022
Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с пленным украинским военнослужащим, который, обращаясь к тем, кто не хочет сдаваться,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:53
2022-08-09T15:53
2022-08-09T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с пленным украинским военнослужащим, который, обращаясь к тем, кто не хочет сдаваться, советует заранее выучить следующие слова: "Ахмат – сила", "Россия – мощь" и "Донбасс – непобедим"."Парни, те кто хочет дальше воевать и не сдаваться, выучите заранее, что "Ахмат - сила", "Россия – мощь" и "Донбасс – непобедим", - говорит он на видео."Вот такой "информационный трофей" попал в гости к и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмеду Сайдарханову "Комбат". <...> Зовут этого счастливчика Александр Пинковский. Он военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пулемётчик. Его группа была разбита, большинство её членов уничтожено или ранено, некоторым удалось сбежать со своих позиций", - написал Кадыров в видео.По его словам, Александру повезло - он "цел и невредим, отношение к нему вполне нормальное". Кадыров также посоветовал его "коллегам" прислушаться к его словам и сдаться в плен, так как "второго такого шанса на этом направлении просто не будет".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Кадыров опубликовал новое видео с украинским военнопленным
Кадыров показал украинского пленного, советующего сослуживцам выучить слова "Ахмат — сила"
ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с пленным украинским военнослужащим, который, обращаясь к тем, кто не хочет сдаваться, советует заранее выучить следующие слова: "Ахмат – сила", "Россия – мощь" и "Донбасс – непобедим".
"Парни, те кто хочет дальше воевать и не сдаваться, выучите заранее, что "Ахмат - сила", "Россия – мощь" и "Донбасс – непобедим", - говорит он на видео.
"Вот такой "информационный трофей" попал в гости к и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмеду Сайдарханову "Комбат". <...> Зовут этого счастливчика Александр Пинковский. Он военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ
, пулемётчик. Его группа была разбита, большинство её членов уничтожено или ранено, некоторым удалось сбежать со своих позиций", - написал Кадыров в видео.
По его словам, Александру повезло - он "цел и невредим, отношение к нему вполне нормальное". Кадыров также посоветовал его "коллегам" прислушаться к его словам и сдаться в плен, так как "второго такого шанса на этом направлении просто не будет".