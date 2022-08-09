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Власти ЛНР планируют перевести ТЭС в городе Счастье на уголь - РИА Новости, 09.08.2022
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Власти ЛНР планируют перевести ТЭС в городе Счастье на уголь
Власти ЛНР планируют перевести ТЭС в городе Счастье на уголь - РИА Новости, 09.08.2022
Власти ЛНР планируют перевести ТЭС в городе Счастье на уголь
Власти Луганской Народной Республики планируют перевести Луганскую ТЭС в городе Счастье на уголь, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:33
2022-08-09T23:33
в мире
жкх
владимир путин
луганская народная республика
россия
счастье (город)
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики планируют перевести Луганскую ТЭС в городе Счастье на уголь, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник.При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, ее готовили к подрыву, после перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием саперов из России. После разминирования ТЭС была запущена в работу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
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луганская народная республика
россия
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в мире, жкх, владимир путин, луганская народная республика, россия, счастье (город)
23:33 09.08.2022
 
Власти ЛНР планируют перевести ТЭС в городе Счастье на уголь

Глава ЛНР Пасечник допустил перевод ТЭС в городе Счастье на уголь

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики планируют перевести Луганскую ТЭС в городе Счастье на уголь, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник.
При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, ее готовили к подрыву, после перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием саперов из России. После разминирования ТЭС была запущена в работу.
"Совсем недавно после освобождения территории нами была запущена в работу ЛуТЭС (Луганская ТЭС - ред.) на территории города Счастье, но она пока что на газе, но сейчас, возможно, она будет переведена на уголь", - заявил Пасечник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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В миреЖКХВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияСчастье (город)
 
 
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