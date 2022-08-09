https://ria.ru/20220809/pasechnik-1808466703.html

Власти ЛНР планируют перевести ТЭС в городе Счастье на уголь

Власти ЛНР планируют перевести ТЭС в городе Счастье на уголь - РИА Новости, 09.08.2022

Власти ЛНР планируют перевести ТЭС в городе Счастье на уголь

Власти Луганской Народной Республики планируют перевести Луганскую ТЭС в городе Счастье на уголь, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T23:33

2022-08-09T23:33

2022-08-09T23:33

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владимир путин

луганская народная республика

россия

счастье (город)

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики планируют перевести Луганскую ТЭС в городе Счастье на уголь, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник.При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, ее готовили к подрыву, после перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием саперов из России. После разминирования ТЭС была запущена в работу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220809/lnr-1808458206.html

луганская народная республика

россия

счастье (город)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир путин, луганская народная республика, россия, счастье (город)