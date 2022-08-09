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Подразделения ЛНР планомерно продвигаются на донецком направлении - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/pasechnik-1808464440.html
Подразделения ЛНР планомерно продвигаются на донецком направлении
Подразделения ЛНР планомерно продвигаются на донецком направлении - РИА Новости, 09.08.2022
Подразделения ЛНР планомерно продвигаются на донецком направлении
Подразделения Луганской Народной Республики планомерно продвигаются на донецком направлении, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:10
2022-08-09T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
мвд лнр
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики планомерно продвигаются на донецком направлении, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара (ДНР)."Ситуация на фронте напряженная, но наши подразделения Луганской Народной милиции с подразделениями Донецкой Народной милиции при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации совместно с представителями Чеченской Республики продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики от украинских националистов... Мы планомерно движемся вперед, и те задачи, которые перед нами стоят, наши военные подразделения их ежедневно выполняют", - сказал глава ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, мвд лнр
23:10 09.08.2022
 
Подразделения ЛНР планомерно продвигаются на донецком направлении

Глава ЛНР Пасечник: подразделения республики продолжают освобождать донецкое направление

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики планомерно продвигаются на донецком направлении, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара (ДНР).
"Ситуация на фронте напряженная, но наши подразделения Луганской Народной милиции с подразделениями Донецкой Народной милиции при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации совместно с представителями Чеченской Республики продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики от украинских националистов... Мы планомерно движемся вперед, и те задачи, которые перед нами стоят, наши военные подразделения их ежедневно выполняют", - сказал глава ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМВД ЛНР
 
 
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