https://ria.ru/20220809/pasechnik-1808464440.html

Подразделения ЛНР планомерно продвигаются на донецком направлении

Подразделения ЛНР планомерно продвигаются на донецком направлении - РИА Новости, 09.08.2022

Подразделения ЛНР планомерно продвигаются на донецком направлении

Подразделения Луганской Народной Республики планомерно продвигаются на донецком направлении, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T23:10

2022-08-09T23:10

2022-08-09T23:10

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

донецкая народная республика

мвд лнр

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики планомерно продвигаются на донецком направлении, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара (ДНР)."Ситуация на фронте напряженная, но наши подразделения Луганской Народной милиции с подразделениями Донецкой Народной милиции при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации совместно с представителями Чеченской Республики продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики от украинских националистов... Мы планомерно движемся вперед, и те задачи, которые перед нами стоят, наши военные подразделения их ежедневно выполняют", - сказал глава ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, мвд лнр