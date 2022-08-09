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Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации - РИА Новости, 09.08.2022
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Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации
Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации - РИА Новости, 09.08.2022
Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации
Мужчина, отравившийся арбузом в Москве, остается в реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:04
2022-08-09T10:04
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина, отравившийся арбузом в Москве, остается в реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двое мужчин купили арбуз на рынке в Москве, вскоре им обоим стало плохо, а одного из мужчин госпитализировали в реанимацию с отравлением."Пациент находится в реанимации общего хирургического профиля", - заявили в медучреждении.
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москва, происшествия
10:04 09.08.2022
 
Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации

Мужчина, отравившийся арбузом в Москве, остается в реанимации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина, отравившийся арбузом в Москве, остается в реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двое мужчин купили арбуз на рынке в Москве, вскоре им обоим стало плохо, а одного из мужчин госпитализировали в реанимацию с отравлением.
"Пациент находится в реанимации общего хирургического профиля", - заявили в медучреждении.
Арбузы - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 03:15
Россиянам объяснили, как правильно выбирать арбуз
 
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