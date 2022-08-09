https://ria.ru/20220809/otravlenie-1808223544.html
Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации
Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации - РИА Новости, 09.08.2022
Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации
Мужчина, отравившийся арбузом в Москве, остается в реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:04
2022-08-09T10:04
2022-08-09T10:04
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина, отравившийся арбузом в Москве, остается в реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двое мужчин купили арбуз на рынке в Москве, вскоре им обоим стало плохо, а одного из мужчин госпитализировали в реанимацию с отравлением."Пациент находится в реанимации общего хирургического профиля", - заявили в медучреждении.
https://ria.ru/20220717/arbuz-1802883224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации
Мужчина, отравившийся арбузом в Москве, остается в реанимации