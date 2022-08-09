https://ria.ru/20220809/otravlenie-1808223544.html

Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации

Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации - РИА Новости, 09.08.2022

Отравившийся арбузом москвич остается в реанимации

Мужчина, отравившийся арбузом в Москве, остается в реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:04

2022-08-09T10:04

2022-08-09T10:04

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина, отравившийся арбузом в Москве, остается в реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двое мужчин купили арбуз на рынке в Москве, вскоре им обоим стало плохо, а одного из мужчин госпитализировали в реанимацию с отравлением."Пациент находится в реанимации общего хирургического профиля", - заявили в медучреждении.

https://ria.ru/20220717/arbuz-1802883224.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия