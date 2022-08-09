https://ria.ru/20220809/ospa-1808444778.html
Власти Перу не смогут провести массовую вакцинацию против оспы обезьян
Власти Перу не смогут провести массовую вакцинацию против оспы обезьян - РИА Новости, 09.08.2022
Власти Перу не смогут провести массовую вакцинацию против оспы обезьян
Власти Перу вряд ли смогут провести массовую вакцинацию граждан против оспы обезьян на фоне растущего числа случаев заболевания, сообщил советник минздрава... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:50
2022-08-09T20:50
2022-08-09T20:50
в мире
здоровье - общество
перу
оспа обезьян
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Власти Перу вряд ли смогут провести массовую вакцинацию граждан против оспы обезьян на фоне растущего числа случаев заболевания, сообщил советник минздрава страны Эдуардо Ортега.В Перу с конца июня зарегистрировано 547 случаев заболевания оспой обезьян. Один человек скончался."Критерии (в приобретении вакцин) - наличие групп риска и наличие вакцин. Мы знаем, что это могло бы помочь, но мы не можем напрасно внушать надежды людям о массовой вакцинации, которая не рекомендована", - сказал он в интервью радио RPP."Если мы применим вакцинацию к группам риска, возможно, людей, подверженных заболеванию, станет меньше", - добавил чиновник.Ортега также пояснил, что сейчас в мире существует большой спрос на вакцину, кроме того, она стоит дорого.
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в мире, здоровье - общество, перу, оспа обезьян
Власти Перу не смогут провести массовую вакцинацию против оспы обезьян
В Минздраве Перу заявили, что не смогут провести массовую вакцинацию против оспы обезьян
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости.
Власти Перу вряд ли смогут провести массовую вакцинацию граждан против оспы обезьян на фоне растущего числа случаев заболевания, сообщил
советник минздрава страны Эдуардо Ортега.
В Перу
с конца июня зарегистрировано 547 случаев заболевания оспой обезьян. Один человек скончался.
"Критерии (в приобретении вакцин) - наличие групп риска и наличие вакцин. Мы знаем, что это могло бы помочь, но мы не можем напрасно внушать надежды людям о массовой вакцинации, которая не рекомендована", - сказал он в интервью радио RPP.
"Если мы применим вакцинацию к группам риска, возможно, людей, подверженных заболеванию, станет меньше", - добавил чиновник.
Ортега также пояснил, что сейчас в мире существует большой спрос на вакцину, кроме того, она стоит дорого.