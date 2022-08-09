Рейтинг@Mail.ru
Власти Перу не смогут провести массовую вакцинацию против оспы обезьян - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/ospa-1808444778.html
Власти Перу не смогут провести массовую вакцинацию против оспы обезьян
Власти Перу не смогут провести массовую вакцинацию против оспы обезьян - РИА Новости, 09.08.2022
Власти Перу не смогут провести массовую вакцинацию против оспы обезьян
Власти Перу вряд ли смогут провести массовую вакцинацию граждан против оспы обезьян на фоне растущего числа случаев заболевания, сообщил советник минздрава... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:50
2022-08-09T20:50
в мире
здоровье - общество
перу
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032253_0:50:3368:1945_1920x0_80_0_0_f100bcc67634f2fdd66b23b729f2a99a.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Власти Перу вряд ли смогут провести массовую вакцинацию граждан против оспы обезьян на фоне растущего числа случаев заболевания, сообщил советник минздрава страны Эдуардо Ортега.В Перу с конца июня зарегистрировано 547 случаев заболевания оспой обезьян. Один человек скончался."Критерии (в приобретении вакцин) - наличие групп риска и наличие вакцин. Мы знаем, что это могло бы помочь, но мы не можем напрасно внушать надежды людям о массовой вакцинации, которая не рекомендована", - сказал он в интервью радио RPP."Если мы применим вакцинацию к группам риска, возможно, людей, подверженных заболеванию, станет меньше", - добавил чиновник.Ортега также пояснил, что сейчас в мире существует большой спрос на вакцину, кроме того, она стоит дорого.
https://ria.ru/20220809/ospa-1808329072.html
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032253_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_008d31548508891623c4fba8d10966c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, перу, оспа обезьян
20:50 09.08.2022
 
Власти Перу не смогут провести массовую вакцинацию против оспы обезьян

В Минздраве Перу заявили, что не смогут провести массовую вакцинацию против оспы обезьян

© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка в пункте вакцинации
Девушка в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Девушка в пункте вакцинации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Власти Перу вряд ли смогут провести массовую вакцинацию граждан против оспы обезьян на фоне растущего числа случаев заболевания, сообщил советник минздрава страны Эдуардо Ортега.
В Перу с конца июня зарегистрировано 547 случаев заболевания оспой обезьян. Один человек скончался.
"Критерии (в приобретении вакцин) - наличие групп риска и наличие вакцин. Мы знаем, что это могло бы помочь, но мы не можем напрасно внушать надежды людям о массовой вакцинации, которая не рекомендована", - сказал он в интервью радио RPP.
"Если мы применим вакцинацию к группам риска, возможно, людей, подверженных заболеванию, станет меньше", - добавил чиновник.
Ортега также пояснил, что сейчас в мире существует большой спрос на вакцину, кроме того, она стоит дорого.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 14:55
США нашли способ растянуть запасы вакцины от оспы обезьян, пишут СМИ
 
В миреЗдоровье - ОбществоПеруОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала