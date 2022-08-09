https://ria.ru/20220809/ospa-1808329072.html
США нашли способ растянуть запасы вакцины от оспы обезьян, пишут СМИ
США нашли способ растянуть запасы вакцины от оспы обезьян, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2022
США нашли способ растянуть запасы вакцины от оспы обезьян, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена приняла решение "растянуть" имеющиеся запасы вакцины от оспы обезьян, вкалывая за раз лишь часть от имеющейся полной... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:55
2022-08-09T14:55
2022-08-09T15:01
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оспа обезьян
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена приняла решение "растянуть" имеющиеся запасы вакцины от оспы обезьян, вкалывая за раз лишь часть от имеющейся полной дозы препарата, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники."Администрация Байдена решила растянуть ограниченные запасы вакцины от оспы обезьян, позволив другой метод введения инъекций, при котором используется в пять раз меньше вакцины за укол", - пишет газета.Как отмечается, для того, чтобы Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало разрешение на подкожную инъекцию, при которой будет использоваться лишь пятая часть от имеющейся дозы, необходимо соответствующее постановление от департамента здравоохранения. Оно может быть принято уже во вторник.Данная мера, по мнению издания, позволит смягчить нехватку вакцин. Отмечается, что на данный момент в запасе у властей США имеется 1,1 миллиона доз вакцины, а для охвата 1,6-1,7 миллиона американцев, относящихся к группе риска, необходимо примерно в три раза больше доз препарата. Ранее ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220806/ospa-1807685453.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, воз, оспа обезьян
14:55 09.08.2022 (обновлено: 15:01 09.08.2022)
США нашли способ растянуть запасы вакцины от оспы обезьян, пишут СМИ
NYT: в США уменьшат в пять раз дозу вакцины от оспы обезьян, чтобы смягчить ее нехватку
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена приняла решение "растянуть" имеющиеся запасы вакцины от оспы обезьян, вкалывая за раз лишь часть от имеющейся полной дозы препарата, пишет газета New York Times
со ссылкой на осведомленные источники.
"Администрация Байдена решила растянуть ограниченные запасы вакцины от оспы обезьян, позволив другой метод введения инъекций, при котором используется в пять раз меньше вакцины за укол", - пишет газета.
Как отмечается, для того, чтобы Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало разрешение на подкожную инъекцию, при которой будет использоваться лишь пятая часть от имеющейся дозы, необходимо соответствующее постановление от департамента здравоохранения. Оно может быть принято уже во вторник.
Данная мера, по мнению издания, позволит смягчить нехватку вакцин. Отмечается, что на данный момент в запасе у властей США
имеется 1,1 миллиона доз вакцины, а для охвата 1,6-1,7 миллиона американцев, относящихся к группе риска, необходимо примерно в три раза больше доз препарата.
Ранее ВОЗ
признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы
. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.