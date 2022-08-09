https://ria.ru/20220809/ospa-1808327632.html

В Дании сфокусируются на вакцинации гомосексуалистов от оспы обезьян

В Дании сфокусируются на вакцинации гомосексуалистов от оспы обезьян - РИА Новости, 09.08.2022

В Дании сфокусируются на вакцинации гомосексуалистов от оспы обезьян

Управление здравоохранения Дании приняло решение изменить стратегию вакцинации граждан от оспы обезьян, будет фокусироваться на наиболее уязвимой группе... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:53

2022-08-09T14:53

2022-08-09T14:53

в мире

здоровье - общество

оспа обезьян

дания

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Управление здравоохранения Дании приняло решение изменить стратегию вакцинации граждан от оспы обезьян, будет фокусироваться на наиболее уязвимой группе населения - мужчины нетрадиционной ориентации, говорится в релизе ведомства.В Управлении обратили особое внимание на увеличивающееся число заболевших оспой обезьян в стране. В этой связи ведомство приняло решение об изменении стратегии вакцинации, "чтобы тем, кто подвергается наибольшему риску заражения, предлагалась профилактическая вакцинация против оспы обезьян".Как отмечает Управление, "в условиях нынешней вспышки особому риску заражения подвергаются мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами и имеющие связи с несколькими и меняющимися партнерами". Ведомство на данном этапе находится в процессе организации вакцинации. В Управлении ожидают, что смогут начать вакцинировать людей из группы риска уже в конце этой недели.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.

https://ria.ru/20220729/vaktsina-1805411060.html

дания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, оспа обезьян, дания