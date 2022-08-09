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В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян
В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян - РИА Новости, 09.08.2022
В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян
Первый случай смерти пациента, болевшего оспой обезьян, зафиксирован в понедельник в Эквадоре, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T00:02
2022-08-09T00:02
2022-08-09T00:02
в мире
оспа обезьян
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 авг - РИА Новости. Первый случай смерти пациента, болевшего оспой обезьян, зафиксирован в понедельник в Эквадоре, сообщил Минздрав страны.Всего в стране зафиксировано 10 случаев заболевания оспой обезьян, отмечает Минздрав.Первый случай был зарегистрирован чуть более месяца назад.
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в мире, оспа обезьян, эквадор
В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян
В Эквадоре зафиксировали первый случай смерти человека от оспы обезьян