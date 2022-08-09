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В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян - РИА Новости, 09.08.2022
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В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян
В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян - РИА Новости, 09.08.2022
В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян
Первый случай смерти пациента, болевшего оспой обезьян, зафиксирован в понедельник в Эквадоре, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T00:02
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в мире
оспа обезьян
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 авг - РИА Новости. Первый случай смерти пациента, болевшего оспой обезьян, зафиксирован в понедельник в Эквадоре, сообщил Минздрав страны.Всего в стране зафиксировано 10 случаев заболевания оспой обезьян, отмечает Минздрав.Первый случай был зарегистрирован чуть более месяца назад.
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в мире, оспа обезьян, эквадор
00:02 09.08.2022
 
В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян

В Эквадоре зафиксировали первый случай смерти человека от оспы обезьян

© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
Пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 авг - РИА Новости. Первый случай смерти пациента, болевшего оспой обезьян, зафиксирован в понедельник в Эквадоре, сообщил Минздрав страны.
"Один человек умер в понедельник, 8 августа, из-за имевшейся у него ранее патологии", - говорится в сообщении.
Всего в стране зафиксировано 10 случаев заболевания оспой обезьян, отмечает Минздрав.
Первый случай был зарегистрирован чуть более месяца назад.
 
В миреОспа обезьянЭквадор
 
 
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