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В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян

В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян - РИА Новости, 09.08.2022

В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян

Первый случай смерти пациента, болевшего оспой обезьян, зафиксирован в понедельник в Эквадоре, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T00:02

2022-08-09T00:02

2022-08-09T00:02

в мире

оспа обезьян

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 авг - РИА Новости. Первый случай смерти пациента, болевшего оспой обезьян, зафиксирован в понедельник в Эквадоре, сообщил Минздрав страны.Всего в стране зафиксировано 10 случаев заболевания оспой обезьян, отмечает Минздрав.Первый случай был зарегистрирован чуть более месяца назад.

эквадор

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в мире, оспа обезьян, эквадор