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Россия направила ноту протеста в МИД Германии из-за осквернения мемориала

Россия направила ноту протеста в МИД Германии из-за осквернения мемориала - РИА Новости, 09.08.2022

Россия направила ноту протеста в МИД Германии из-за осквернения мемориала

Российское посольство в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии после появления в интернете видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:47

2022-08-09T13:47

2022-08-09T13:47

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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Российское посольство в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии после появления в интернете видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург."Посольство продолжает фиксировать проявления актов вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ. Рассматриваем этот омерзительный поступок как попытку разжигания межнациональной розни, а также циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма", - сообщило посольство РФ в Берлине в Telegram-канале.Посольство направило ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять "исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего".Накануне в соцсетях появилось видео, на котором немецкий сторонник неонацистских убеждений оскверняет советский воинский мемориал в городе Вернойхен федеральной земля Бранденбург. Свои действия мужчина также сопровождает критическими высказываниями в адрес "красно-зелёной" коалиции правительства ФРГ.

https://ria.ru/20220808/pamyatnik-1807947067.html

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