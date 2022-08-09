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Россия направила ноту протеста в МИД Германии из-за осквернения мемориала
Россия направила ноту протеста в МИД Германии из-за осквернения мемориала - РИА Новости, 09.08.2022
Россия направила ноту протеста в МИД Германии из-за осквернения мемориала
Российское посольство в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии после появления в интернете видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:47
2022-08-09T13:47
2022-08-09T13:47
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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Российское посольство в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии после появления в интернете видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург."Посольство продолжает фиксировать проявления актов вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ. Рассматриваем этот омерзительный поступок как попытку разжигания межнациональной розни, а также циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма", - сообщило посольство РФ в Берлине в Telegram-канале.Посольство направило ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять "исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего".Накануне в соцсетях появилось видео, на котором немецкий сторонник неонацистских убеждений оскверняет советский воинский мемориал в городе Вернойхен федеральной земля Бранденбург. Свои действия мужчина также сопровождает критическими высказываниями в адрес "красно-зелёной" коалиции правительства ФРГ.
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в мире, германия, берлин (город), мид германии, россия
Россия направила ноту протеста в МИД Германии из-за осквернения мемориала
Посольство России направило Германии ноту протеста из-за осквернения советского мемориала