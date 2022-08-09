https://ria.ru/20220809/orion-1808234654.html

Испытания дронов "Орион" со спутниковой связью завершатся в конце года

Испытания дронов "Орион" со спутниковой связью завершатся в конце года - РИА Новости, 09.08.2022

Испытания дронов "Орион" со спутниковой связью завершатся в конце года

Испытания разведывательно-ударных беспилотников "Орион" со спутниковой связью завершатся до конца года, заявил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:52

2022-08-09T10:52

2022-08-09T10:52

новое оружие россии

безопасность

россия

кронштадт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764366402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74c511b35457e92ec93e5ca35ac0e7d1.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Испытания разведывательно-ударных беспилотников "Орион" со спутниковой связью завершатся до конца года, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика – группы "Кронштадт" Олег Шилов."Испытания ("Орионов" со спутниковой связью – ред.) идут полным ходом, и мы планируем завершить их к концу этого года. У нас существует несколько модификаций "Ориона", мы готовы параллельно производить разные версии этого разведывательно-ударного беспилотника. Решение всегда остаётся за заказчиком", - сказал он.Первый летный образец обновленного "Ориона" был представлен 27 января министру обороны РФ Сергею Шойгу на новом заводе "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Характерное внешнее отличие новой версии дрона – радиопрозрачный колпак в виде каплевидного наплыва сверху в передней части фюзеляжа. Под этим обтекателем расположен модуль спутниковой связи.Блок спутниковой связи позволяет существенно увеличить дальность применения аппарата, так как он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

https://ria.ru/20220809/sirius-1808233019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, кронштадт