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Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/operatsiya-1808273231.html
Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине
Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине - РИА Новости, 09.08.2022
Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине
Никто не может оставаться без эмоций на фоне символов спецоперации на Украине, в том числе и президент РФ Владимир Путин, вчера это было видно в ходе беседы с... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:36
2022-08-09T12:36
специальная военная операция на украине
политика
украина
россия
владимир путин
вячеслав гладков
белгородская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Никто не может оставаться без эмоций на фоне символов спецоперации на Украине, в том числе и президент РФ Владимир Путин, вчера это было видно в ходе беседы с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину во время встречи шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине."Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции. И в том числе и президент, конечно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, какие эмоции испытывает президент. Он отметил, что на встрече с губернатором Белгородской области это было видно в ходе беседы.
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политика, украина, россия, владимир путин, вячеслав гладков, белгородская область, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
12:36 09.08.2022
 
Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине

Песков: никто, включая президента, не остается без эмоций от символов операции на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Никто не может оставаться без эмоций на фоне символов спецоперации на Украине, в том числе и президент РФ Владимир Путин, вчера это было видно в ходе беседы с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину во время встречи шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине.
"Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции. И в том числе и президент, конечно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, какие эмоции испытывает президент. Он отметил, что на встрече с губернатором Белгородской области это было видно в ходе беседы.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаУкраинаРоссияВладимир ПутинВячеслав ГладковБелгородская областьСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий Песков
 
 
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