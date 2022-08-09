https://ria.ru/20220809/operatsiya-1808273231.html

Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине

Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине - РИА Новости, 09.08.2022

Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине

Никто не может оставаться без эмоций на фоне символов спецоперации на Украине, в том числе и президент РФ Владимир Путин, вчера это было видно в ходе беседы с... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:36

2022-08-09T12:36

2022-08-09T12:36

специальная военная операция на украине

политика

украина

россия

владимир путин

вячеслав гладков

белгородская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Никто не может оставаться без эмоций на фоне символов спецоперации на Украине, в том числе и президент РФ Владимир Путин, вчера это было видно в ходе беседы с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину во время встречи шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине."Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции. И в том числе и президент, конечно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, какие эмоции испытывает президент. Он отметил, что на встрече с губернатором Белгородской области это было видно в ходе беседы.

https://ria.ru/20220701/ldpr-1799458042.html

украина

россия

белгородская область

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Кирилл Волков

политика, украина, россия, владимир путин, вячеслав гладков, белгородская область, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков