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Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине
Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине - РИА Новости, 09.08.2022
Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине
Никто не может оставаться без эмоций на фоне символов спецоперации на Украине, в том числе и президент РФ Владимир Путин, вчера это было видно в ходе беседы с... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:36
2022-08-09T12:36
2022-08-09T12:36
специальная военная операция на украине
политика
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россия
владимир путин
вячеслав гладков
белгородская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Никто не может оставаться без эмоций на фоне символов спецоперации на Украине, в том числе и президент РФ Владимир Путин, вчера это было видно в ходе беседы с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину во время встречи шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине."Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции. И в том числе и президент, конечно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, какие эмоции испытывает президент. Он отметил, что на встрече с губернатором Белгородской области это было видно в ходе беседы.
https://ria.ru/20220701/ldpr-1799458042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, владимир путин, вячеслав гладков, белгородская область, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине
Песков: никто, включая президента, не остается без эмоций от символов операции на Украине