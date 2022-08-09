https://ria.ru/20220809/oon-1808462437.html

ООН анонсировала досмотр двух идущих на Украину кораблей

ООН анонсировала досмотр двух идущих на Украину кораблей - РИА Новости, 09.08.2022

ООН анонсировала досмотр двух идущих на Украину кораблей

Два судна, направляющихся в украинские порты Черноморск и Южный, в среду досмотрят инспекторы в Мраморном море, сообщает ООН. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T22:57

2022-08-09T22:57

2022-08-09T22:57

в мире

мраморное море

черноморск

черное море

оон

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ООН, 9 авг – РИА Новости. Два судна, направляющихся в украинские порты Черноморск и Южный, в среду досмотрят инспекторы в Мраморном море, сообщает ООН."Совместный координационный центр санкционировал сегодня движение двух судов, ожидающих проверки, через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы. Суда MV PETREL S и MV BRAVE COMMANDER завтра пройдут инспекцию в Мраморном море и в случае прохождения проверки отправятся в Черноморск и Южный соответственно", - сказано в сообщении.Кроме того, совместные инспекционные группы проведут в среду в Мраморном море инспекции на борту судов MV MUSTAFA NACITI, MV SACURA и MV ARIZONA, отмечает ООН.Во вторник совместные группы инспекторов провели досмотр на борту отбывающих из Черного моря судов MV RIVA WIND, MV GLORY и MV STAR HELENA, все они допущены к отплытию.Министерство национальной обороны Турции в воскресенье информировало, что судно "Мустафа Некати" везет 6 тысяч тонн подсолнечного масла и отправляется в Италию, Star Helena перевозит 45 тысяч тонн семян подсолнуха и отправляется в Китай, Glory перевозит 66 тысяч тонн кукурузы и прибывает в Стамбул, судно Riva Wind везет 44 тысячи тонн кукурузы и прибывает в Искендерун.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220809/zerno-1808207675.html

https://ria.ru/20220809/trebovanie-1808200521.html

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черное море

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