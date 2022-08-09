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ООН анонсировала досмотр двух идущих на Украину кораблей - РИА Новости, 09.08.2022
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ООН анонсировала досмотр двух идущих на Украину кораблей
ООН анонсировала досмотр двух идущих на Украину кораблей - РИА Новости, 09.08.2022
ООН анонсировала досмотр двух идущих на Украину кораблей
Два судна, направляющихся в украинские порты Черноморск и Южный, в среду досмотрят инспекторы в Мраморном море, сообщает ООН. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T22:57
2022-08-09T22:57
в мире
мраморное море
черноморск
черное море
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ООН, 9 авг – РИА Новости. Два судна, направляющихся в украинские порты Черноморск и Южный, в среду досмотрят инспекторы в Мраморном море, сообщает ООН."Совместный координационный центр санкционировал сегодня движение двух судов, ожидающих проверки, через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы. Суда MV PETREL S и MV BRAVE COMMANDER завтра пройдут инспекцию в Мраморном море и в случае прохождения проверки отправятся в Черноморск и Южный соответственно", - сказано в сообщении.Кроме того, совместные инспекционные группы проведут в среду в Мраморном море инспекции на борту судов MV MUSTAFA NACITI, MV SACURA и MV ARIZONA, отмечает ООН.Во вторник совместные группы инспекторов провели досмотр на борту отбывающих из Черного моря судов MV RIVA WIND, MV GLORY и MV STAR HELENA, все они допущены к отплытию.Министерство национальной обороны Турции в воскресенье информировало, что судно "Мустафа Некати" везет 6 тысяч тонн подсолнечного масла и отправляется в Италию, Star Helena перевозит 45 тысяч тонн семян подсолнуха и отправляется в Китай, Glory перевозит 66 тысяч тонн кукурузы и прибывает в Стамбул, судно Riva Wind везет 44 тысячи тонн кукурузы и прибывает в Искендерун.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220809/zerno-1808207675.html
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в мире, мраморное море, черноморск, черное море, оон, украина
22:57 09.08.2022
 
ООН анонсировала досмотр двух идущих на Украину кораблей

ООН анонсировала досмотр двух кораблей, идущих на Украину в порты Черноморск и Южный

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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ООН, 9 авг – РИА Новости. Два судна, направляющихся в украинские порты Черноморск и Южный, в среду досмотрят инспекторы в Мраморном море, сообщает ООН.
"Совместный координационный центр санкционировал сегодня движение двух судов, ожидающих проверки, через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы. Суда MV PETREL S и MV BRAVE COMMANDER завтра пройдут инспекцию в Мраморном море и в случае прохождения проверки отправятся в Черноморск и Южный соответственно", - сказано в сообщении.
Координационный центр по транспортировке зерна с Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 08:29
Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник
Кроме того, совместные инспекционные группы проведут в среду в Мраморном море инспекции на борту судов MV MUSTAFA NACITI, MV SACURA и MV ARIZONA, отмечает ООН.
Во вторник совместные группы инспекторов провели досмотр на борту отбывающих из Черного моря судов MV RIVA WIND, MV GLORY и MV STAR HELENA, все они допущены к отплытию.
Министерство национальной обороны Турции в воскресенье информировало, что судно "Мустафа Некати" везет 6 тысяч тонн подсолнечного масла и отправляется в Италию, Star Helena перевозит 45 тысяч тонн семян подсолнуха и отправляется в Китай, Glory перевозит 66 тысяч тонн кукурузы и прибывает в Стамбул, судно Riva Wind везет 44 тысячи тонн кукурузы и прибывает в Искендерун.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Судно с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 04:16
Стало известно требование к судам, идущим на Украину по продуктовой сделке
 
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