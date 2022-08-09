https://ria.ru/20220809/ogranicheniya-1808267765.html

Роспотребнадзор считает, что возвращать ограничения по COVID-19 не нужно

Роспотребнадзор считает, что возвращать ограничения по COVID-19 не нужно - РИА Новости, 09.08.2022

Роспотребнадзор считает, что возвращать ограничения по COVID-19 не нужно

За последние две недели на варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5 приходится почти 93% подтвержденных случаев COVID-19 в России, "кентавр" выявлен лишь в одном случае, РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:24

2022-08-09T12:24

2022-08-09T12:24

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. За последние две недели на варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5 приходится почти 93% подтвержденных случаев COVID-19 в России, "кентавр" выявлен лишь в одном случае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."За последние две недели к сублинии BA.1 штамма "омикрон" отнесено 0,31% от общего количества сиквенсов, к сублинии BA.2 – 6,68%, к сублиниям BA.4/BA.5 – 92,71%, к другим недоминирующим геновариантам – 0,3%. Только одна геномная последовательность отнесена к сублинии BA.2.75 ("кентавр") штамма "омикрон"", - говорится в сообщении. Эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции в России остается на строгом контроле Роспотребнадзора."На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма "омикрон", возобновление ограничительных мер не требуется", - говорится в сообщении. При этом, лицам из групп риска рекомендуется носить маски в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях, на работе или учебе, отметили в ведомстве.По итогам последней недели в России зарегистрировано 117 752 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 59,7% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 12 регионах страны, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807387092.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии