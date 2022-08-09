США подливают масло в огонь украинского конфликта, заявил Антонов
Посол России Антонов: Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь" украинского конфликта
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь" украинского конфликта, выделяя дополнительную помощь Киеву, сообщается в комментарии посла России в США Анатолия Антонова в Telegram-канале дипмиссии.
"Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь" украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса", — говорится в публикации.
По мнению посла, Соединенные Штаты Америки "все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии" с Россией.
"Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима", — заключил Антонов.
С 24 февраля проходит военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.