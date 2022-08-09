https://ria.ru/20220809/ogon-1808202605.html

США подливают масло в огонь украинского конфликта, заявил Антонов

США подливают масло в огонь украинского конфликта, заявил Антонов - РИА Новости, 09.08.2022

США подливают масло в огонь украинского конфликта, заявил Антонов

Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь" украинского конфликта, выделяя дополнительную помощь Киеву, сообщается в комментарии посла России в США Анатолия... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T06:09

2022-08-09T06:09

2022-08-09T06:09

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь" украинского конфликта, выделяя дополнительную помощь Киеву, сообщается в комментарии посла России в США Анатолия Антонова в Telegram-канале дипмиссии.По мнению посла, Соединенные Штаты Америки "все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии" с Россией."Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима", — заключил Антонов.С 24 февраля проходит военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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