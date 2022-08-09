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Обыск в доме Трампа длился несколько часов, пишет Politico
Обыск в доме Трампа длился несколько часов, пишет Politico - РИА Новости, 09.08.2022
Обыск в доме Трампа длился несколько часов, пишет Politico
Обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа, который завершился изъятием документов, длился "несколько часов", сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T07:56
2022-08-09T07:56
2022-08-09T09:27
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа, который завершился изъятием документов, длился "несколько часов", сообщает издание Politico со ссылкой на источник.Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.Отмечается, что адвокат Трампа Кристина Бобб присутствовала при обыске.
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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, флорида, дональд трамп
07:56 09.08.2022 (обновлено: 09:27 09.08.2022)
Обыск в доме Трампа длился несколько часов, пишет Politico
Politico: ФБР обыскивала дом экс-президента США Трампа во Флориде несколько часов