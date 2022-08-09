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В обыске имения Трампа участвовали не менее ста агентов ФБР, пишут СМИ

В обыске имения Трампа участвовали не менее ста агентов ФБР, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2022

В обыске имения Трампа участвовали не менее ста агентов ФБР, пишут СМИ

По меньшей мере 100 агентов ФБР участвовали в обыске имения экс-президента США Дональда Трампа, пишет издание New York Post со ссылкой на свидетеля. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T03:52

2022-08-09T03:52

2022-08-09T09:54

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. По меньшей мере 100 агентов ФБР участвовали в обыске имения экс-президента США Дональда Трампа, пишет издание New York Post со ссылкой на свидетеля.Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. Однако в феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома.По словам источника, к дому Трампа подъехали бронированные автомобили, в Мар-а-Лаго вошли "по меньшей мере 100" агентов ФБР."Место было по большей части закрыто, поэтому единственные люди, которые там были, являются близкими друзьями Трампа. Персонал был в ужасе", — приводит издание слова источника, который сравнил произошедшее со сценой из "Крепкого орешка", не уточняя при этом, какой именно.

https://ria.ru/20220808/tramp-1808081841.html

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в мире, федеральное бюро расследований сша, сша, дональд трамп