https://ria.ru/20220809/obysk-1808196381.html

Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР

Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР - РИА Новости, 09.08.2022

Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T02:13

2022-08-09T02:13

2022-08-09T09:30

в мире

сша

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.По словам Трампа, об обыске его заранее не уведомили. Он назвал это нападением "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты, и которые готовы на все, чтобы остановить республиканцев в ходе выборов 2022 года.Как утверждает Трамп, подобное не случалось ни с одним президентом США. По его мнению, речь идет о неправомерных действиях."Они даже взломали мой сейф!" — добавил экс-президент.

https://ria.ru/20220808/tramp-1808081841.html

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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп