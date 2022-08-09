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Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР
Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР - РИА Новости, 09.08.2022
Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T02:13
2022-08-09T02:13
2022-08-09T09:30
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.По словам Трампа, об обыске его заранее не уведомили. Он назвал это нападением "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты, и которые готовы на все, чтобы остановить республиканцев в ходе выборов 2022 года.Как утверждает Трамп, подобное не случалось ни с одним президентом США. По его мнению, речь идет о неправомерных действиях."Они даже взломали мой сейф!" — добавил экс-президент.
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РИА Новости
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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп
02:13 09.08.2022 (обновлено: 09:30 09.08.2022)
Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР