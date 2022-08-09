https://ria.ru/20220809/obyazannosti-1808200887.html
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке - РИА Новости, 09.08.2022
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке
Киев должен ежедневно до 12.00 информировать Совместный координационный центр в Стамбуле о плане отбытия судов на следующий день, а СКЦ, в свою очередь, должен... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T04:51
2022-08-09T04:51
2022-08-09T06:50
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ООН, 9 авг — РИА Новости. Киев должен ежедневно до 12.00 информировать Совместный координационный центр в Стамбуле о плане отбытия судов на следующий день, а СКЦ, в свою очередь, должен утверждать план до 16.00 киевским властям, следует из руководства к осуществлению продуктовой сделки, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.При этом СКЦ уведомляет украинские власти о том, одобрено ли движение судов. Между тем, если отбытие судна из порта задерживается, украинские власти должны проинформировать координационный центр об этом."Судно находится под техническим контролем во время его перехода в турецкую инспекционную зону. При подходе к турецкой инспекционной зоне судно связывается с администрацией порта Стамбул и просит разрешение на вход в соответствии с обычными процедурами. После этого судно ожидает проверки", — сказано в руководстве.По завершении досмотра группа инспекторов сообщает в СКЦ "разрешено" или "не разрешено" судну продолжать движение. Судно, не получившее санкцию на продолжение движения, ждет указания от СКЦ о дополнительных процедурах.Движение судну не разрешается в случае предоставления ложных сведений о грузах, экипаже или пассажирах; перевозке несанкционированных грузов, экипажа или пассажиров. Для идущих с Украины судов дозволены только следующие грузы: зерновые; прочие продукты питания, разрешенные СКЦ; удобрения, в том числе аммиак.Кроме того, судну не дадут выйти в случае отсутствия передачи сигнала Автоматической идентификационной системы. К любому судну, отклонившемуся от морского гуманитарного коридора (за исключением входа в южную зону ожидания), "либо осуществляющему перевалку с судна на судно или совершающему несанкционированную остановку при проходе коридора, могут быть применены дополнительные меры".После изучения доклада о досмотре СКЦ информирует судно и администрацию порта Стамбула о том, что судну "разрешено" или "не разрешено" движение. На этом этапе, если судно получило санкцию на продолжение движения, оно может продолжить путь к месту назначения.
https://ria.ru/20220809/zerno-1808199488.html
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в мире, украина, россия, турция, стамбул
04:51 09.08.2022 (обновлено: 06:50 09.08.2022)
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке
Киев ежедневно до 12.00 должен информировать СКЦ о плане выхода судов из портов
ООН, 9 авг — РИА Новости. Киев должен ежедневно до 12.00 информировать Совместный координационный центр в Стамбуле о плане отбытия судов на следующий день, а СКЦ, в свою очередь, должен утверждать план до 16.00 киевским властям, следует из руководства к осуществлению продуктовой сделки, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Ежедневно к 12.00 украинские власти представляют план отбытия (судов. — Прим. ред.) на следующий день на утверждения СКЦ. СКЦ возвращает утвержденный план властям Украины к 16.00 каждого дня", — говорится в документе.
При этом СКЦ уведомляет украинские власти о том, одобрено ли движение судов. Между тем, если отбытие судна из порта задерживается, украинские власти должны проинформировать координационный центр об этом.
"Судно находится под техническим контролем во время его перехода в турецкую инспекционную зону. При подходе к турецкой инспекционной зоне судно связывается с администрацией порта Стамбул
и просит разрешение на вход в соответствии с обычными процедурами. После этого судно ожидает проверки", — сказано в руководстве.
По завершении досмотра группа инспекторов сообщает в СКЦ "разрешено" или "не разрешено" судну продолжать движение. Судно, не получившее санкцию на продолжение движения, ждет указания от СКЦ о дополнительных процедурах.
Движение судну не разрешается в случае предоставления ложных сведений о грузах, экипаже или пассажирах; перевозке несанкционированных грузов, экипажа или пассажиров. Для идущих с Украины судов дозволены только следующие грузы: зерновые; прочие продукты питания, разрешенные СКЦ; удобрения, в том числе аммиак.
Кроме того, судну не дадут выйти в случае отсутствия передачи сигнала Автоматической идентификационной системы. К любому судну, отклонившемуся от морского гуманитарного коридора (за исключением входа в южную зону ожидания), "либо осуществляющему перевалку с судна на судно или совершающему несанкционированную остановку при проходе коридора, могут быть применены дополнительные меры".
После изучения доклада о досмотре СКЦ информирует судно и администрацию порта Стамбула о том, что судну "разрешено" или "не разрешено" движение. На этом этапе, если судно получило санкцию на продолжение движения, оно может продолжить путь к месту назначения.