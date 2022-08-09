Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/obyazannosti-1808200887.html
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке - РИА Новости, 09.08.2022
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке
Киев должен ежедневно до 12.00 информировать Совместный координационный центр в Стамбуле о плане отбытия судов на следующий день, а СКЦ, в свою очередь, должен... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T04:51
2022-08-09T06:50
в мире
украина
россия
турция
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_0:13:1226:702_1920x0_80_0_0_126d18f8b580b178a7067167bb9f97e9.jpg
ООН, 9 авг — РИА Новости. Киев должен ежедневно до 12.00 информировать Совместный координационный центр в Стамбуле о плане отбытия судов на следующий день, а СКЦ, в свою очередь, должен утверждать план до 16.00 киевским властям, следует из руководства к осуществлению продуктовой сделки, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.При этом СКЦ уведомляет украинские власти о том, одобрено ли движение судов. Между тем, если отбытие судна из порта задерживается, украинские власти должны проинформировать координационный центр об этом."Судно находится под техническим контролем во время его перехода в турецкую инспекционную зону. При подходе к турецкой инспекционной зоне судно связывается с администрацией порта Стамбул и просит разрешение на вход в соответствии с обычными процедурами. После этого судно ожидает проверки", — сказано в руководстве.По завершении досмотра группа инспекторов сообщает в СКЦ "разрешено" или "не разрешено" судну продолжать движение. Судно, не получившее санкцию на продолжение движения, ждет указания от СКЦ о дополнительных процедурах.Движение судну не разрешается в случае предоставления ложных сведений о грузах, экипаже или пассажирах; перевозке несанкционированных грузов, экипажа или пассажиров. Для идущих с Украины судов дозволены только следующие грузы: зерновые; прочие продукты питания, разрешенные СКЦ; удобрения, в том числе аммиак.Кроме того, судну не дадут выйти в случае отсутствия передачи сигнала Автоматической идентификационной системы. К любому судну, отклонившемуся от морского гуманитарного коридора (за исключением входа в южную зону ожидания), "либо осуществляющему перевалку с судна на судно или совершающему несанкционированную остановку при проходе коридора, могут быть применены дополнительные меры".После изучения доклада о досмотре СКЦ информирует судно и администрацию порта Стамбула о том, что судну "разрешено" или "не разрешено" движение. На этом этапе, если судно получило санкцию на продолжение движения, оно может продолжить путь к месту назначения.
https://ria.ru/20220809/zerno-1808199488.html
https://ria.ru/20220808/zerno-1808178297.html
украина
россия
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_136:0:1089:715_1920x0_80_0_0_0aec670ef8569986d47a8ef6e010cf0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, турция, стамбул
04:51 09.08.2022 (обновлено: 06:50 09.08.2022)
 
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке

Киев ежедневно до 12.00 должен информировать СКЦ о плане выхода судов из портов

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз с украинским зерном
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
Сухогруз с украинским зерном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 авг — РИА Новости. Киев должен ежедневно до 12.00 информировать Совместный координационный центр в Стамбуле о плане отбытия судов на следующий день, а СКЦ, в свою очередь, должен утверждать план до 16.00 киевским властям, следует из руководства к осуществлению продуктовой сделки, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

"Ежедневно к 12.00 украинские власти представляют план отбытия (судов. — Прим. ред.) на следующий день на утверждения СКЦ. СКЦ возвращает утвержденный план властям Украины к 16.00 каждого дня", — говорится в документе.

При этом СКЦ уведомляет украинские власти о том, одобрено ли движение судов. Между тем, если отбытие судна из порта задерживается, украинские власти должны проинформировать координационный центр об этом.
"Судно находится под техническим контролем во время его перехода в турецкую инспекционную зону. При подходе к турецкой инспекционной зоне судно связывается с администрацией порта Стамбул и просит разрешение на вход в соответствии с обычными процедурами. После этого судно ожидает проверки", — сказано в руководстве.
Судно с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
03:46
СКЦ может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины
По завершении досмотра группа инспекторов сообщает в СКЦ "разрешено" или "не разрешено" судну продолжать движение. Судно, не получившее санкцию на продолжение движения, ждет указания от СКЦ о дополнительных процедурах.
Движение судну не разрешается в случае предоставления ложных сведений о грузах, экипаже или пассажирах; перевозке несанкционированных грузов, экипажа или пассажиров. Для идущих с Украины судов дозволены только следующие грузы: зерновые; прочие продукты питания, разрешенные СКЦ; удобрения, в том числе аммиак.
Кроме того, судну не дадут выйти в случае отсутствия передачи сигнала Автоматической идентификационной системы. К любому судну, отклонившемуся от морского гуманитарного коридора (за исключением входа в южную зону ожидания), "либо осуществляющему перевалку с судна на судно или совершающему несанкционированную остановку при проходе коридора, могут быть применены дополнительные меры".
После изучения доклада о досмотре СКЦ информирует судно и администрацию порта Стамбула о том, что судну "разрешено" или "не разрешено" движение. На этом этапе, если судно получило санкцию на продолжение движения, оно может продолжить путь к месту назначения.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 21:33
В Ливане покупатель отказался от украинского зерна
 
В миреУкраинаРоссияТурцияСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала