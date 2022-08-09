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Украинские военные обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/obstrel-1808423609.html
Украинские военные обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские военные обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские военные обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:33
2022-08-09T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
стирол
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
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в мире, горловка, украина, стирол, нато, донецкая народная республика
19:33 09.08.2022
 
Украинские военные обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

ДНР: украинские военные выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем при обстреле Горловки
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем при обстреле Горловки - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем при обстреле Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаСтиролНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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