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Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/obstrel-1808354643.html
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти - РИА Новости, 09.08.2022
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти
Число мирных жителей, раненных при обстреле улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка, возросло до десяти, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:13
2022-08-09T16:13
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных при обстреле улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка, возросло до десяти, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела Кировского района Донецка по улице Бирюзова в районе рынка убиты двое гражданских, число раненых выросло до десяти человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее штаб сообщал о восьми пострадавших и двух погибших в результате обстрела Кировского района со стороны украинских войск.
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кировский район, донецк (днр)
16:13 09.08.2022
 
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти

ДНР: число жителей, раненных при обстреле Кировского района Донецка, достигло десяти

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Кадр из видео
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Кадр из видео
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Кадр из видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных при обстреле улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка, возросло до десяти, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела Кировского района Донецка по улице Бирюзова в районе рынка убиты двое гражданских, число раненых выросло до десяти человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее штаб сообщал о восьми пострадавших и двух погибших в результате обстрела Кировского района со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецк (ДНР)
 
 
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