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Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти - РИА Новости, 09.08.2022
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти
Число мирных жителей, раненных при обстреле улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка, возросло до десяти, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:13
2022-08-09T16:13
2022-08-09T16:13
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных при обстреле улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка, возросло до десяти, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела Кировского района Донецка по улице Бирюзова в районе рынка убиты двое гражданских, число раненых выросло до десяти человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее штаб сообщал о восьми пострадавших и двух погибших в результате обстрела Кировского района со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
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кировский район, донецк (днр)
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти
ДНР: число жителей, раненных при обстреле Кировского района Донецка, достигло десяти