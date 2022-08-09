https://ria.ru/20220809/obstrel-1808354643.html

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти - РИА Новости, 09.08.2022

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти

Число мирных жителей, раненных при обстреле улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка, возросло до десяти, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:13

2022-08-09T16:13

2022-08-09T16:13

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных при обстреле улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка, возросло до десяти, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела Кировского района Донецка по улице Бирюзова в районе рынка убиты двое гражданских, число раненых выросло до десяти человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее штаб сообщал о восьми пострадавших и двух погибших в результате обстрела Кировского района со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк (днр)

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кировский район, донецк (днр)