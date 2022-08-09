https://ria.ru/20220809/obstrel-1808351796.html

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до восьми

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до восьми - РИА Новости, 09.08.2022

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до восьми

Число мирных жителей, раненных при обстреле улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка, возросло до восьми, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:58

2022-08-09T15:58

2022-08-09T15:58

специальная военная операция на украине

кировский район

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных при обстреле улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка, возросло до восьми, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Количество раненых мирных жителей по улице Бирюзова выросло до восьми человек, убиты двое мирных жителей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее штаб сообщал о шести пострадавших и двух погибших в результате обстрела Кировского района со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

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кировский район