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В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/obstrel-1808317006.html
В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку
В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку - РИА Новости, 09.08.2022
В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку
Украинские войска нанесли массированный удар по городу Токмак в Запорожской области, повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура, жертв нет, сообщил член РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:30
2022-08-09T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по городу Токмак в Запорожской области, повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура, жертв нет, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Боевики Зеленского нанесли удар по Токмаку. К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество повреждённых объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесённого ущерба", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, массированный обстрел города велся минувшей ночью.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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токмак
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в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
14:30 09.08.2022 (обновлено: 14:58 09.08.2022)
 
В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку

ВСУ ночью обстреляли город Токмак в Запорожской области, погибших нет

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по городу Токмак в Запорожской области, повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура, жертв нет, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Боевики Зеленского нанесли удар по Токмаку. К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество повреждённых объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесённого ущерба", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, массированный обстрел города велся минувшей ночью.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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