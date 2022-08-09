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В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку

В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку - РИА Новости, 09.08.2022

В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку

Украинские войска нанесли массированный удар по городу Токмак в Запорожской области, повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура, жертв нет, сообщил член РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:30

2022-08-09T14:30

2022-08-09T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по городу Токмак в Запорожской области, повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура, жертв нет, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Боевики Зеленского нанесли удар по Токмаку. К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество повреждённых объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесённого ущерба", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, массированный обстрел города велся минувшей ночью.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220808/referendum-1808137907.html

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Кирилл Волков

в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр