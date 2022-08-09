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В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку
В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку - РИА Новости, 09.08.2022
В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку
Украинские войска нанесли массированный удар по городу Токмак в Запорожской области, повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура, жертв нет, сообщил член РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:30
2022-08-09T14:30
2022-08-09T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по городу Токмак в Запорожской области, повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура, жертв нет, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Боевики Зеленского нанесли удар по Токмаку. К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество повреждённых объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесённого ущерба", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, массированный обстрел города велся минувшей ночью.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220808/referendum-1808137907.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
14:30 09.08.2022 (обновлено: 14:58 09.08.2022)
В Запорожской области рассказали о ночном ударе ВСУ по городу Токмаку
ВСУ ночью обстреляли город Токмак в Запорожской области, погибших нет