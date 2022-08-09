https://ria.ru/20220809/obstrel-1808280076.html

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до шести

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до шести - РИА Новости, 09.08.2022

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до шести

Число мирных жителей, раненных при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:55

2022-08-09T12:55

2022-08-09T13:35

специальная военная операция на украине

кировский район

украина

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал о двух погибших и трех пострадавших."По уточненным данным, по ул. Бирюзова артиллерия ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранила еще 3 мирных жительниц. На данный момент известно о 2 погибших и 6 раненых мирных жителях по этой улице в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

украина

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кировский район, украина