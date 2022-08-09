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Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до шести
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до шести - РИА Новости, 09.08.2022
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до шести
Число мирных жителей, раненных при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:55
2022-08-09T12:55
2022-08-09T13:35
специальная военная операция на украине
кировский район
украина
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал о двух погибших и трех пострадавших."По уточненным данным, по ул. Бирюзова артиллерия ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранила еще 3 мирных жительниц. На данный момент известно о 2 погибших и 6 раненых мирных жителях по этой улице в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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кировский район, украина
12:55 09.08.2022 (обновлено: 13:35 09.08.2022)
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до шести
ДНР: число мирных жителей, раненных при обстреле Кировского района Донецка, достигло шести