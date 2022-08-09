https://ria.ru/20220809/obstrel-1808204288.html

ВСУ выпустили 17 тяжелых снарядов по трем населенным пунктам в ДНР

ВСУ выпустили 17 тяжелых снарядов по трем населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 09.08.2022

ВСУ выпустили 17 тяжелых снарядов по трем населенным пунктам в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, выпустив за 20 минут 17 артиллерийских снарядов различного калибра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T07:33

2022-08-09T07:33

2022-08-09T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, выпустив за 20 минут 17 артиллерийских снарядов различного калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По информации СЦКК, в 06:30 ВСУ открыли огонь по Ясиноватой, применив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. В 06:50 Украина вновь обстреляла этот населенный пункт, выпустив три 152-миллиметровых снаряда.Также, добавили в ведомстве, в 06:40 Киев атаковал Черногвардейский район Макеевки, использовав четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от столицы ДНР, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220808/donbass-1808084568.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

макеевка

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ясиноватая, макеевка, вооруженные силы украины