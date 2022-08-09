07:33 09.08.2022 (обновлено: 09:13 09.08.2022)
ВСУ выпустили 17 тяжелых снарядов по трем населенным пунктам в ДНР
ВСУ выпустили 17 тяжелых снарядов по трем населенным пунктам в ДНР
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, выпустив за 20 минут 17 артиллерийских снарядов различного калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:29 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра; 06:30 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 06:40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
По информации СЦКК, в 06:30 ВСУ открыли огонь по Ясиноватой, применив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. В 06:50 Украина вновь обстреляла этот населенный пункт, выпустив три 152-миллиметровых снаряда.
Также, добавили в ведомстве, в 06:40 Киев атаковал Черногвардейский район Макеевки, использовав четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.