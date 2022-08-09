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ВСУ выпустили 17 тяжелых снарядов по трем населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/obstrel-1808204288.html
ВСУ выпустили 17 тяжелых снарядов по трем населенным пунктам в ДНР
ВСУ выпустили 17 тяжелых снарядов по трем населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 09.08.2022
ВСУ выпустили 17 тяжелых снарядов по трем населенным пунктам в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, выпустив за 20 минут 17 артиллерийских снарядов различного калибра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T07:33
2022-08-09T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
ясиноватая
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, выпустив за 20 минут 17 артиллерийских снарядов различного калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По информации СЦКК, в 06:30 ВСУ открыли огонь по Ясиноватой, применив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. В 06:50 Украина вновь обстреляла этот населенный пункт, выпустив три 152-миллиметровых снаряда.Также, добавили в ведомстве, в 06:40 Киев атаковал Черногвардейский район Макеевки, использовав четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от столицы ДНР, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220808/donbass-1808084568.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
ясиноватая
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ясиноватая, макеевка, вооруженные силы украины
07:33 09.08.2022 (обновлено: 09:13 09.08.2022)
 
ВСУ выпустили 17 тяжелых снарядов по трем населенным пунктам в ДНР

ВСУ выпустили 17 тяжелых снарядов по трем населенным пунктам в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, выпустив за 20 минут 17 артиллерийских снарядов различного калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:29 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра; 06:30 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 06:40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

По информации СЦКК, в 06:30 ВСУ открыли огонь по Ясиноватой, применив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. В 06:50 Украина вновь обстреляла этот населенный пункт, выпустив три 152-миллиметровых снаряда.
Также, добавили в ведомстве, в 06:40 Киев атаковал Черногвардейский район Макеевки, использовав четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 15:55Специальная военная операция на Украине
ВСУ продолжают обстреливать Донецк снарядами натовского калибра
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от столицы ДНР, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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