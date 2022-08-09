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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Градов"

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Градов" - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Градов"

Украинские войска в 06.17 обстреляли Донецк, выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T06:49

2022-08-09T06:49

2022-08-09T06:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска в 06.17 обстреляли Донецк, выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Также отмечается, что в 06.04 Киевский район Донецк обстреляли шестью снарядами калибром 152 мм.Помимо этого, украинские войска в 06.21 выпустили по населенному пункту Спартак четыре снаряда калибром 152 мм.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины