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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Градов"
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Градов" - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Градов"
Украинские войска в 06.17 обстреляли Донецк, выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T06:49
2022-08-09T06:49
2022-08-09T06:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска в 06.17 обстреляли Донецк, выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Также отмечается, что в 06.04 Киевский район Донецк обстреляли шестью снарядами калибром 152 мм.Помимо этого, украинские войска в 06.21 выпустили по населенному пункту Спартак четыре снаряда калибром 152 мм.
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Градов"
Украинские войска в 06.17 утра обстреляли Донецк ракетами из "Градов"