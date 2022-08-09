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ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 09.08.2022
ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Волноваху и Макеевку, выпущено 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T04:57
2022-08-09T04:57
2022-08-09T05:06
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Волноваху и Макеевку, выпущено 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Волноваху обстреляли восемью снарядами в 1.55, а Червоногвардейский район Макеевки — четырьмя в 3.30.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волноваха
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в мире, волноваха, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
04:57 09.08.2022 (обновлено: 05:06 09.08.2022)
ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами натовского калибра
ВСУ ночью обстреляли Волноваху и Макеевку, выпущено 12 снарядов калибра 155 мм