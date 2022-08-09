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ВСУ обстреляли Зайцево минами калибром 120 миллиметров

ВСУ обстреляли Зайцево минами калибром 120 миллиметров - РИА Новости, 09.08.2022

ВСУ обстреляли Зайцево минами калибром 120 миллиметров

Украинские войска 8 августа в 20.45 обстреляли поселок Зайцево (южное) в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T00:48

2022-08-09T00:48

2022-08-09T00:48

специальная военная операция на украине

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зайцево

украина

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска 8 августа в 20.45 обстреляли поселок Зайцево (южное) в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 8 мин калибром 120 мм", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, зайцево, украина, днр