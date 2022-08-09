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ВСУ обстреляли Зайцево минами калибром 120 миллиметров
ВСУ обстреляли Зайцево минами калибром 120 миллиметров - РИА Новости, 09.08.2022
ВСУ обстреляли Зайцево минами калибром 120 миллиметров
Украинские войска 8 августа в 20.45 обстреляли поселок Зайцево (южное) в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T00:48
2022-08-09T00:48
2022-08-09T00:48
специальная военная операция на украине
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зайцево
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска 8 августа в 20.45 обстреляли поселок Зайцево (южное) в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 8 мин калибром 120 мм", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, зайцево, украина, днр
ВСУ обстреляли Зайцево минами калибром 120 миллиметров
Украинские войска обстреляли Зайцево минами калибром 120 миллиметров