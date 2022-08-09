https://ria.ru/20220809/obse-1808378933.html

Зампостпреда России: молчание о преступлениях Украины бьет по престижу ОБСЕ

Зампостпреда России: молчание о преступлениях Украины бьет по престижу ОБСЕ - РИА Новости, 09.08.2022

Зампостпреда России: молчание о преступлениях Украины бьет по престижу ОБСЕ

Отсутствие реакции руководства ОБСЕ на военные преступления киевского режима наносит серьёзный удар по престижу организации, заявил во вторник зампостпреда... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:40

2022-08-09T17:40

2022-08-09T17:44

специальная военная операция на украине

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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Отсутствие реакции руководства ОБСЕ на военные преступления киевского режима наносит серьёзный удар по престижу организации, заявил во вторник зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич."Серьёзный удар по престижу ОБСЕ наносит полное молчание её руководства относительно чудовищных военных преступлений киевского режима, число которых множится каждый день", - сказал Буякевич на спецзаседании постовета ОБСЕ.Среди прочего, российский дипломат отметил, что ни слова осуждения от ОБСЕ не прозвучало в адрес Киева, устроившего массовую внесудебную казнь собственных солдат, решивших сложить оружие."29 июля в 00.20 ВСУ целенаправленно нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке (ДНР). В блоке находились 193 сдавшихся боевика из украинских вооружённых формирований, в том числе из нацбатальона "Азов"*. В результате обстрела 50 из них погибли, 73 ранены, пострадали также восемь сотрудников СИЗО. Изучение повреждений здания прямо указывает на прилёт ракеты с северо-западного направления. Найдены характерные обломки – такие боеприпасы используются в ракетных системах американского производства HIMARS", - отметил Буякевич.Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220808/azov-1807915754.html

https://ria.ru/20220808/napadenie-1808189259.html

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