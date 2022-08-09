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Зампостпреда России: молчание о преступлениях Украины бьет по престижу ОБСЕ - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/obse-1808378933.html
Зампостпреда России: молчание о преступлениях Украины бьет по престижу ОБСЕ
Зампостпреда России: молчание о преступлениях Украины бьет по престижу ОБСЕ - РИА Новости, 09.08.2022
Зампостпреда России: молчание о преступлениях Украины бьет по престижу ОБСЕ
Отсутствие реакции руководства ОБСЕ на военные преступления киевского режима наносит серьёзный удар по престижу организации, заявил во вторник зампостпреда... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:40
2022-08-09T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
россия
киев
донецкая народная республика
оон
обсе
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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Отсутствие реакции руководства ОБСЕ на военные преступления киевского режима наносит серьёзный удар по престижу организации, заявил во вторник зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич."Серьёзный удар по престижу ОБСЕ наносит полное молчание её руководства относительно чудовищных военных преступлений киевского режима, число которых множится каждый день", - сказал Буякевич на спецзаседании постовета ОБСЕ.Среди прочего, российский дипломат отметил, что ни слова осуждения от ОБСЕ не прозвучало в адрес Киева, устроившего массовую внесудебную казнь собственных солдат, решивших сложить оружие."29 июля в 00.20 ВСУ целенаправленно нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке (ДНР). В блоке находились 193 сдавшихся боевика из украинских вооружённых формирований, в том числе из нацбатальона "Азов"*. В результате обстрела 50 из них погибли, 73 ранены, пострадали также восемь сотрудников СИЗО. Изучение повреждений здания прямо указывает на прилёт ракеты с северо-западного направления. Найдены характерные обломки – такие боеприпасы используются в ракетных системах американского производства HIMARS", - отметил Буякевич.Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220808/azov-1807915754.html
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в мире, денис пушилин, россия, киев, донецкая народная республика, оон, обсе, антониу гутерреш, вооруженные силы украины
17:40 09.08.2022 (обновлено: 17:44 09.08.2022)
 
Зампостпреда России: молчание о преступлениях Украины бьет по престижу ОБСЕ

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: молчание о преступлениях ВСУ бьет по престижу организации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Отсутствие реакции руководства ОБСЕ на военные преступления киевского режима наносит серьёзный удар по престижу организации, заявил во вторник зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Серьёзный удар по престижу ОБСЕ наносит полное молчание её руководства относительно чудовищных военных преступлений киевского режима, число которых множится каждый день", - сказал Буякевич на спецзаседании постовета ОБСЕ.
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Среди прочего, российский дипломат отметил, что ни слова осуждения от ОБСЕ не прозвучало в адрес Киева, устроившего массовую внесудебную казнь собственных солдат, решивших сложить оружие.
"29 июля в 00.20 ВСУ целенаправленно нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке (ДНР). В блоке находились 193 сдавшихся боевика из украинских вооружённых формирований, в том числе из нацбатальона "Азов"*. В результате обстрела 50 из них погибли, 73 ранены, пострадали также восемь сотрудников СИЗО. Изучение повреждений здания прямо указывает на прилёт ракеты с северо-западного направления. Найдены характерные обломки – такие боеприпасы используются в ракетных системах американского производства HIMARS", - отметил Буякевич.
Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаООНОБСЕАнтониу ГутеррешВооруженные силы Украины
 
 
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