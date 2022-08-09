https://ria.ru/20220809/obrazovanie-1808336882.html

Киевский режим готовил из школьников рабсилу для Европы, заявил Кравцов

Киевский режим готовил из школьников рабсилу для Европы, заявил Кравцов - РИА Новости, 09.08.2022

Киевский режим готовил из школьников рабсилу для Европы, заявил Кравцов

Задачей киевского режима в системе образования фактически была подготовка рабочей силы для Европы, школьники играли на уроках, а не учились, заявил министр... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:11

2022-08-09T15:11

2022-08-09T15:11

россия

украина

европа

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

донецкая народная республика

луганская народная республика

образование

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг – РИА Новости. Задачей киевского режима в системе образования фактически была подготовка рабочей силы для Европы, школьники играли на уроках, а не учились, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Многие понимают, что задачи киевского режима в системе образования была фактически подготовка рабочей силы для Европы. Многие программы по математике, по физике были построены таким образом, что ребята фактически на них играли, да, это интересно, но системных, фундаментальных знаний такие программы не давали", - сказал Кравцов журналистам.Он отметил, что эта работа началась в 2014 году. Вторая задача, которая ставилась перед украинской системой образования – это воспитание агрессии в отношении России. Так по словам министра, учителя истории из ДНР и ЛНР, которые приезжают на повышение квалификации в Россию, удивляются, что в российских учебниках нет никакой информации о том, что Россия выступает против Украины, Европы или США.В настоящее время учителя из Донбасса приезжают на повышение квалификации, около 10 тысяч преподавателей уже прошли обучение, подчеркнул Кравцов.

https://ria.ru/20220808/kvalifikatsiya-1808042053.html

россия

украина

европа

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, европа, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, образование