https://ria.ru/20220809/obrazovanie-1808314126.html

Бакалавриат сохранится в системе высшего образования, заявил Садовничий

Бакалавриат сохранится в системе высшего образования, заявил Садовничий - РИА Новости, 09.08.2022

Бакалавриат сохранится в системе высшего образования, заявил Садовничий

Новая российская система образования сохранит бакалавриат, в некоторых случаях появится специалитет, например, для точных наук, заявил ректор МГУ Виктор... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:21

2022-08-09T14:21

2022-08-09T14:59

россия

общество

образование

виктор садовничий

валерий фальков

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Новая российская система образования сохранит бакалавриат, в некоторых случаях появится специалитет, например, для точных наук, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий."Я предложил переходить к новому, подниматься по новой ступени в нашей системе образования, сделать в подавляющем большинстве для фундаментальных наук специалитет, он шестилетний, ну, может быть, пяти в ряде случаев. ...Есть несколько направлений специальных, где бакалавриат достаточен, но это не значит, что нужно копировать программы, это должен быть наш бакалавриат, продуманный", - сказал Садовничий на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".Он отметил, что генеральная линия в формировании новой системы образования - это специалитет, научная, а не учебная аспирантура и сохранение бакалавриата, когда это диктуется какими-то условиями, а также разрешение после специалитета поступать в магистратуру, а не запрет, как сейчас.Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования прожитым этапом и сказал, что в России появится своя система образования. Обновленную систему могут представить уже в середине сентября.

https://na.ria.ru/20220615/naryshkin-1795380535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, образование, виктор садовничий, валерий фальков, навигатор абитуриента