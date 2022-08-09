https://ria.ru/20220809/obrazovanie-1808314126.html
Бакалавриат сохранится в системе высшего образования, заявил Садовничий
Бакалавриат сохранится в системе высшего образования, заявил Садовничий - РИА Новости, 09.08.2022
Бакалавриат сохранится в системе высшего образования, заявил Садовничий
Новая российская система образования сохранит бакалавриат, в некоторых случаях появится специалитет, например, для точных наук, заявил ректор МГУ Виктор... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:21
2022-08-09T14:21
2022-08-09T14:59
россия
общество
образование
виктор садовничий
валерий фальков
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Новая российская система образования сохранит бакалавриат, в некоторых случаях появится специалитет, например, для точных наук, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий."Я предложил переходить к новому, подниматься по новой ступени в нашей системе образования, сделать в подавляющем большинстве для фундаментальных наук специалитет, он шестилетний, ну, может быть, пяти в ряде случаев. ...Есть несколько направлений специальных, где бакалавриат достаточен, но это не значит, что нужно копировать программы, это должен быть наш бакалавриат, продуманный", - сказал Садовничий на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".Он отметил, что генеральная линия в формировании новой системы образования - это специалитет, научная, а не учебная аспирантура и сохранение бакалавриата, когда это диктуется какими-то условиями, а также разрешение после специалитета поступать в магистратуру, а не запрет, как сейчас.Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования прожитым этапом и сказал, что в России появится своя система образования. Обновленную систему могут представить уже в середине сентября.
https://na.ria.ru/20220615/naryshkin-1795380535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, образование, виктор садовничий, валерий фальков, навигатор абитуриента
14:21 09.08.2022 (обновлено: 14:59 09.08.2022)
Бакалавриат сохранится в системе высшего образования, заявил Садовничий
Садовничий: бакалавриат сохранится в новой российской системе высшего образования
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Новая российская система образования сохранит бакалавриат, в некоторых случаях появится специалитет, например, для точных наук, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
"Я предложил переходить к новому, подниматься по новой ступени в нашей системе образования, сделать в подавляющем большинстве для фундаментальных наук специалитет, он шестилетний, ну, может быть, пяти в ряде случаев. ...Есть несколько направлений специальных, где бакалавриат достаточен, но это не значит, что нужно копировать программы, это должен быть наш бакалавриат, продуманный", - сказал Садовничий на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Он отметил, что генеральная линия в формировании новой системы образования - это специалитет, научная, а не учебная аспирантура и сохранение бакалавриата, когда это диктуется какими-то условиями, а также разрешение после специалитета поступать в магистратуру, а не запрет, как сейчас.
Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
назвал Болонскую систему образования прожитым этапом и сказал, что в России появится своя система образования. Обновленную систему могут представить уже в середине сентября.