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Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу - РИА Новости, 09.08.2022
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Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу
Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу - РИА Новости, 09.08.2022
Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу
Два жителя Норильска, будучи запертыми в квартире друга, перелезли по балконам с восьмого на шестой этаж, чтобы успеть на работу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:10
2022-08-09T10:10
происшествия
жилье
норильск
россия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Два жителя Норильска, будучи запертыми в квартире друга, перелезли по балконам с восьмого на шестой этаж, чтобы успеть на работу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Не имея возможности выбраться, норильчане, опаздывая на работу, решились на отчаянный шаг. Спустившись через балкон с 8 на 6 этаж, они залезли через открытое окно в квартиру, после чего через входную дверь вышли в подъезд, где их и встретили сотрудники полиции. Граждане были доставлены в отдел полиции № 1 ОМВД России по Норильску и опрошены. Умысла на хищение чужого имущества мужчины не имели", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что инцидент произошел на улице Комсомольская в Норильске. Сейчас по данному факту проводится проверка. После встречи с полицейскими мужчины рассказали, что накануне вечером распивали в квартире знакомого спиртное, а после уснули. Когда мужчины проснулись утром, оказалось, что их приятель ушел на работу, закрыв входную дверь.
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норильск
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происшествия, жилье, норильск, россия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:10 09.08.2022
 
Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу

Двое норильчан после застолья спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Два жителя Норильска, будучи запертыми в квартире друга, перелезли по балконам с восьмого на шестой этаж, чтобы успеть на работу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Не имея возможности выбраться, норильчане, опаздывая на работу, решились на отчаянный шаг. Спустившись через балкон с 8 на 6 этаж, они залезли через открытое окно в квартиру, после чего через входную дверь вышли в подъезд, где их и встретили сотрудники полиции. Граждане были доставлены в отдел полиции № 1 ОМВД России по Норильску и опрошены. Умысла на хищение чужого имущества мужчины не имели", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел на улице Комсомольская в Норильске. Сейчас по данному факту проводится проверка. После встречи с полицейскими мужчины рассказали, что накануне вечером распивали в квартире знакомого спиртное, а после уснули. Когда мужчины проснулись утром, оказалось, что их приятель ушел на работу, закрыв входную дверь.
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ПроисшествияЖильеНорильскРоссияКрасноярский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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