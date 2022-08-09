https://ria.ru/20220809/norilsk-1808224512.html

Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу

Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу - РИА Новости, 09.08.2022

Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу

Два жителя Норильска, будучи запертыми в квартире друга, перелезли по балконам с восьмого на шестой этаж, чтобы успеть на работу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:10

2022-08-09T10:10

2022-08-09T10:10

происшествия

жилье

норильск

россия

красноярский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Два жителя Норильска, будучи запертыми в квартире друга, перелезли по балконам с восьмого на шестой этаж, чтобы успеть на работу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Не имея возможности выбраться, норильчане, опаздывая на работу, решились на отчаянный шаг. Спустившись через балкон с 8 на 6 этаж, они залезли через открытое окно в квартиру, после чего через входную дверь вышли в подъезд, где их и встретили сотрудники полиции. Граждане были доставлены в отдел полиции № 1 ОМВД России по Норильску и опрошены. Умысла на хищение чужого имущества мужчины не имели", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что инцидент произошел на улице Комсомольская в Норильске. Сейчас по данному факту проводится проверка. После встречи с полицейскими мужчины рассказали, что накануне вечером распивали в квартире знакомого спиртное, а после уснули. Когда мужчины проснулись утром, оказалось, что их приятель ушел на работу, закрыв входную дверь.

https://ria.ru/20220726/sobaka-1805160962.html

норильск

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, жилье, норильск, россия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)