https://ria.ru/20220809/norilsk-1808224512.html
Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу
Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу - РИА Новости, 09.08.2022
Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу
Два жителя Норильска, будучи запертыми в квартире друга, перелезли по балконам с восьмого на шестой этаж, чтобы успеть на работу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:10
2022-08-09T10:10
2022-08-09T10:10
происшествия
жилье
норильск
россия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Два жителя Норильска, будучи запертыми в квартире друга, перелезли по балконам с восьмого на шестой этаж, чтобы успеть на работу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Не имея возможности выбраться, норильчане, опаздывая на работу, решились на отчаянный шаг. Спустившись через балкон с 8 на 6 этаж, они залезли через открытое окно в квартиру, после чего через входную дверь вышли в подъезд, где их и встретили сотрудники полиции. Граждане были доставлены в отдел полиции № 1 ОМВД России по Норильску и опрошены. Умысла на хищение чужого имущества мужчины не имели", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что инцидент произошел на улице Комсомольская в Норильске. Сейчас по данному факту проводится проверка. После встречи с полицейскими мужчины рассказали, что накануне вечером распивали в квартире знакомого спиртное, а после уснули. Когда мужчины проснулись утром, оказалось, что их приятель ушел на работу, закрыв входную дверь.
https://ria.ru/20220726/sobaka-1805160962.html
норильск
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, норильск, россия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Двое норильчан спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу
Двое норильчан после застолья спустились по балконам на два этажа, чтобы успеть на работу