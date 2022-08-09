09:36 09.08.2022 (обновлено: 09:42 09.08.2022)
В Запорожской области напомнили Киеву слова Александра Невского
Член ВГА Рогов призвал Киев перед контрнаступлением вспомнить слова Александра Невского
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти, заявляющие о контрнаступлении на освобожденные регионы юга Украины, вспомнить слова Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет".
Представители киевской власти неоднократно заявляли о якобы стягивании военной техники и подготовке плацдарма к "контрнаступлению" на освобожденные территории, при этом назывался август. В свою очередь заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион готов отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы.
"Перед своим, так называемым контрнаступлением, пусть вспомнят слова Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет". Все их планы ждет неминуемое поражение", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, все заявления киевской власти о контрнаступлении, прежде всего, рассчитаны на внутреннюю аудиторию, чтобы отвлечь внимание от поражения в Донбассе и краха экономики страны.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Восьмого августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.