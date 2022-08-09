https://ria.ru/20220809/nevskiy-1808217040.html

В Запорожской области напомнили Киеву слова Александра Невского

В Запорожской области напомнили Киеву слова Александра Невского - РИА Новости, 09.08.2022

В Запорожской области напомнили Киеву слова Александра Невского

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти, заявляющие о контрнаступлении на освобожденные регионы юга... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:36

2022-08-09T09:36

2022-08-09T09:42

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

донбасс

кирилл стремоусов

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти, заявляющие о контрнаступлении на освобожденные регионы юга Украины, вспомнить слова Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет".Представители киевской власти неоднократно заявляли о якобы стягивании военной техники и подготовке плацдарма к "контрнаступлению" на освобожденные территории, при этом назывался август. В свою очередь заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион готов отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы.По его словам, все заявления киевской власти о контрнаступлении, прежде всего, рассчитаны на внутреннюю аудиторию, чтобы отвлечь внимание от поражения в Донбассе и краха экономики страны.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Восьмого августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808069095.html

запорожская область

донбасс

херсонская область

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, донбасс, кирилл стремоусов, херсонская область , украина