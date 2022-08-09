Эксперт указал на "главную жертву" остановки транзита нефти через Украину
Эксперт Коптев: от остановки транзита нефти через Украину пострадает Восточная Европа
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОператор по добыче нефти компании "Лукойл" на нефтяном кусте в районе города Когалым
Оператор по добыче нефти компании "Лукойл" на нефтяном кусте в районе города Когалым. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восточноевропейские страны станут главными пострадавшими от остановки транзита российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба", поскольку эти государства не могут быстро найти альтернативу поставкам по этому трубопроводу, поделился мнением с РИА Новости руководитель медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев.
Ранее во вторник об остановке прокачки российской нефти через Украину сообщил источник РИА Новости. "Транснефть" подтвердила агентству, что компания "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепровода "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит по северной ветке через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается. "Транснефть" прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг за транзит российской нефти через Украину.
"Главными пострадавшими в этой истории оказываются восточноевропейские покупатели российской нефти... Эти страны не могут оперативно найти альтернативные источники поставок энергоносителей – у них нет доступа к морским терминалам и ограничены другие транспортные возможности", - считает собеседник агентства.
Он напомнил, что в шестом пакете санкций, которым вводится эмбарго на поставки российской нефти в Европу, сделана отсрочка для Чехии, Венгрии и Словакии как раз из-за невозможности быстрой смены источника поставок. По словам Коптева, реверсные поставки по существующим трубопроводам потребуют времени на запуск. Какой-то объем нефти в эти страны можно завозить железнодорожным транспортом, но загрузка сетей не позволит существенно нарастить поставки.
"Пока Чехия, Венгрия и Словакия будут использовать нефть из резервов (по нормам ОЭСР каждая страна обязана иметь запасы на 90 дней непрерывного потребления). За это время, будем надеяться, проблему с прохождением платежей удастся благополучно разрешить", - заключил Коптев.
8 августа, 21:26Южная Европа тайно закупает нефть из России, сообщает Bloomberg