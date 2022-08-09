https://ria.ru/20220809/neft-1808377568.html

Венгрия может взять обязательства по оплате транзита нефти по "Дружбе"

Венгрия может взять обязательства по оплате транзита нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 09.08.2022

Венгрия может взять обязательства по оплате транзита нефти по "Дружбе"

Венгерская нефтегазовая компания MOL инициировала переговоры о передаче ей обязательств по оплате транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:37

2022-08-09T17:37

2022-08-09T21:27

экономика

венгрия

россия

транснефть

нефтепровод "дружба"

владимир путин

словакия

чехия

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БУДАПЕШТ, 9 авг — РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL инициировала переговоры о передаче ей обязательств по оплате транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом она рассказала РИА Новости."Транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба" несколько дней приостановлена — по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной", — сообщили в компании.В MOL отметили, что располагают достаточным количеством резервов на несколько недель, но при этом компания инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транспортировки нефти.Ранее во вторник советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. По его словам, это произошло из-за отсутствия у российской стороны возможности осуществить платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом "Транснефть" прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220808/neft-1808177348.html

https://ria.ru/20220716/neft-1802892307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, россия, транснефть, нефтепровод "дружба", владимир путин, словакия, чехия, игорь демин, укртранснафта