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Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию - РИА Новости, 09.08.2022
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Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию
Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию - РИА Новости, 09.08.2022
Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию
Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol подтвердил, что прокачка российской нефти в Словакию была остановлена, пишет агентство Рейтер со... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:03
2022-08-09T17:03
экономика
цены на нефть
словакия
венгрия
чехия
транснефть
укртранснафта
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol подтвердил, что прокачка российской нефти в Словакию была остановлена, пишет агентство Рейтер со ссылкой на электронное письмо компании.Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.Прокачка нефти про нефтепроводу "Дружба" по итогам 2019 года снизилась на 13,5% и составила 42,3 миллиона тонн, в том числе поставки в Чехию составили 3,8 миллиона тонн, в Словакию - 5 миллионов тонн, в Венгрию - 4,1 миллиона тонн. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку по "Дружбе" до 35,9 миллиона тонн. Последние прогнозы предполагали ее увеличение в 2022 году до 45,5 миллиона тонн.
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экономика, цены на нефть, словакия, венгрия, чехия, транснефть, укртранснафта
17:03 09.08.2022
 
Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию

Reuters: Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию

© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol подтвердил, что прокачка российской нефти в Словакию была остановлена, пишет агентство Рейтер со ссылкой на электронное письмо компании.
"В настоящий момент транзит нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Словакии остановлен", - цитирует агентство ответ компании.
Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
Прокачка нефти про нефтепроводу "Дружба" по итогам 2019 года снизилась на 13,5% и составила 42,3 миллиона тонн, в том числе поставки в Чехию составили 3,8 миллиона тонн, в Словакию - 5 миллионов тонн, в Венгрию - 4,1 миллиона тонн. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку по "Дружбе" до 35,9 миллиона тонн. Последние прогнозы предполагали ее увеличение в 2022 году до 45,5 миллиона тонн.
Перекачивающая станция компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьСловакияВенгрияЧехияТранснефтьУкртранснафта
 
 
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