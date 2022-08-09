https://ria.ru/20220809/neft-1808365862.html

Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию

Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию - РИА Новости, 09.08.2022

Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию

Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol подтвердил, что прокачка российской нефти в Словакию была остановлена, пишет агентство Рейтер со... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:03

2022-08-09T17:03

2022-08-09T17:03

экономика

цены на нефть

словакия

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укртранснафта

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol подтвердил, что прокачка российской нефти в Словакию была остановлена, пишет агентство Рейтер со ссылкой на электронное письмо компании.Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.Прокачка нефти про нефтепроводу "Дружба" по итогам 2019 года снизилась на 13,5% и составила 42,3 миллиона тонн, в том числе поставки в Чехию составили 3,8 миллиона тонн, в Словакию - 5 миллионов тонн, в Венгрию - 4,1 миллиона тонн. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку по "Дружбе" до 35,9 миллиона тонн. Последние прогнозы предполагали ее увеличение в 2022 году до 45,5 миллиона тонн.

https://ria.ru/20220809/neft-1808290834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, словакия, венгрия, чехия, транснефть, укртранснафта