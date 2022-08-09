Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию
Reuters: Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию
© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба"
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol подтвердил, что прокачка российской нефти в Словакию была остановлена, пишет агентство Рейтер со ссылкой на электронное письмо компании.
"В настоящий момент транзит нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Словакии остановлен", - цитирует агентство ответ компании.
Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
Прокачка нефти про нефтепроводу "Дружба" по итогам 2019 года снизилась на 13,5% и составила 42,3 миллиона тонн, в том числе поставки в Чехию составили 3,8 миллиона тонн, в Словакию - 5 миллионов тонн, в Венгрию - 4,1 миллиона тонн. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку по "Дружбе" до 35,9 миллиона тонн. Последние прогнозы предполагали ее увеличение в 2022 году до 45,5 миллиона тонн.