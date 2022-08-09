Рейтинг@Mail.ru
Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/neft-1808290834.html
Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию - РИА Новости, 09.08.2022
Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:19
2022-08-09T18:13
экономика
россия
украина
укртранснафта
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
транснефть
словакия
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808294007_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61a42246b8173313efc3a5c379860ffc.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Действительно, "Укртранснафта" полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке "Дружбы" 4 августа в 06:10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается", — сообщил он.По словам Демина, украинская компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты, но при последней попытке осуществления платежа за транзит средства вернулись на счет ПАО "Транснефть".Министерство энергетики России и отечественные грузоотправители, поставляющие топливо в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, а также сама "Укртранснафта" в курсе сложившейся ситуации, заключил он.При этом в "Транснефти" заявили, что прорабатывают альтернативные варианты оплаты услуг за транзит через Украину. Компания направила обращение в "Газпромбанк" для получения от европейского регулятора разрешения проводить платежи по договору с АО "Укртранснафта".Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.Прокачка по трубопроводу по итогам 2019 года снизилась на 13,5 процента и составила 42,3 миллиона тонн, в том числе поставки в Чехию составили 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов тонн, в Венгрию — 4,1 миллиона. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку по "Дружбе" до 35,9 миллиона тонн. По последним прогнозам, в этом году ее планируют увеличить до 45,5 миллиона.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220716/neft-1802892307.html
https://ria.ru/20220808/neft-1808177348.html
https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806703378.html
россия
украина
словакия
чехия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808294007_968:473:3068:2048_1920x0_80_0_0_f743e02ae9fb76731042d5a8c2f1344e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, укртранснафта, министерство энергетики рф (минэнерго россии), транснефть, словакия, чехия, венгрия, владимир путин, газпромбанк
13:19 09.08.2022 (обновлено: 18:13 09.08.2022)
 
Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию

"Укртранснафта" остановила транзит российской нефти из-за проблем с оплатой у "Транснефти"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПерекачивающая станция компании "Транснефть"
Перекачивающая станция компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Перекачивающая станция компании "Транснефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Действительно, "Укртранснафта" полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке "Дружбы" 4 августа в 06:10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается", — сообщил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 06:42
Украина пригрозила западным банкам исками из-за российской нефти
По словам Демина, украинская компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты, но при последней попытке осуществления платежа за транзит средства вернулись на счет ПАО "Транснефть".
"Газпромбанк", обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций", — пояснил представитель компании.
Министерство энергетики России и отечественные грузоотправители, поставляющие топливо в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, а также сама "Укртранснафта" в курсе сложившейся ситуации, заключил он.
При этом в "Транснефти" заявили, что прорабатывают альтернативные варианты оплаты услуг за транзит через Украину. Компания направила обращение в "Газпромбанк" для получения от европейского регулятора разрешения проводить платежи по договору с АО "Укртранснафта".
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 21:26
Южная Европа тайно закупает нефть из России, сообщает Bloomberg
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.
Прокачка по трубопроводу по итогам 2019 года снизилась на 13,5 процента и составила 42,3 миллиона тонн, в том числе поставки в Чехию составили 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов тонн, в Венгрию — 4,1 миллиона. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку по "Дружбе" до 35,9 миллиона тонн. По последним прогнозам, в этом году ее планируют увеличить до 45,5 миллиона.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 15:56
G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российской нефти
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Кому Россия продает нефть
27 мая, 13:59Инфографика
Кому Россия продает нефть
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаРоссияУкраинаУкртранснафтаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ТранснефтьСловакияЧехияВенгрияВладимир ПутинГазпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала