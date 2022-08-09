https://ria.ru/20220809/neft-1808290834.html
Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию - РИА Новости, 09.08.2022
Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:19
2022-08-09T13:19
2022-08-09T18:13
экономика
россия
украина
укртранснафта
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
транснефть
словакия
чехия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Действительно, "Укртранснафта" полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке "Дружбы" 4 августа в 06:10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается", — сообщил он.По словам Демина, украинская компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты, но при последней попытке осуществления платежа за транзит средства вернулись на счет ПАО "Транснефть".Министерство энергетики России и отечественные грузоотправители, поставляющие топливо в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, а также сама "Укртранснафта" в курсе сложившейся ситуации, заключил он.При этом в "Транснефти" заявили, что прорабатывают альтернативные варианты оплаты услуг за транзит через Украину. Компания направила обращение в "Газпромбанк" для получения от европейского регулятора разрешения проводить платежи по договору с АО "Укртранснафта".Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.Прокачка по трубопроводу по итогам 2019 года снизилась на 13,5 процента и составила 42,3 миллиона тонн, в том числе поставки в Чехию составили 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов тонн, в Венгрию — 4,1 миллиона. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку по "Дружбе" до 35,9 миллиона тонн. По последним прогнозам, в этом году ее планируют увеличить до 45,5 миллиона.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220716/neft-1802892307.html
https://ria.ru/20220808/neft-1808177348.html
https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806703378.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, укртранснафта, министерство энергетики рф (минэнерго россии), транснефть, словакия, чехия, венгрия, владимир путин, газпромбанк
13:19 09.08.2022 (обновлено: 18:13 09.08.2022)
Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
"Укртранснафта" остановила транзит российской нефти из-за проблем с оплатой у "Транснефти"
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Действительно, "Укртранснафта
" полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке "Дружбы" 4 августа в 06:10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается", — сообщил он.
По словам Демина, украинская компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты, но при последней попытке осуществления платежа за транзит средства вернулись на счет ПАО "Транснефть
".
"Газпромбанк", обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций", — пояснил представитель компании.
Министерство энергетики России и отечественные грузоотправители, поставляющие топливо в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, а также сама "Укртранснафта" в курсе сложившейся ситуации, заключил он.
При этом в "Транснефти" заявили, что прорабатывают альтернативные варианты оплаты услуг за транзит через Украину. Компания направила обращение в "Газпромбанк" для получения от европейского регулятора разрешения проводить платежи по договору с АО "Укртранснафта".
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты
", в то время как Россия платит за транзит.
Прокачка по трубопроводу по итогам 2019 года снизилась на 13,5 процента и составила 42,3 миллиона тонн, в том числе поставки в Чехию составили 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов тонн, в Венгрию — 4,1 миллиона. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку по "Дружбе" до 35,9 миллиона тонн. По последним прогнозам, в этом году ее планируют увеличить до 45,5 миллиона.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС
принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.