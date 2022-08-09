https://ria.ru/20220809/neft-1808290834.html

Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию

Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию - РИА Новости, 09.08.2022

Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию

"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:19

2022-08-09T13:19

2022-08-09T18:13

экономика

россия

украина

укртранснафта

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

транснефть

словакия

чехия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Действительно, "Укртранснафта" полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке "Дружбы" 4 августа в 06:10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается", — сообщил он.По словам Демина, украинская компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты, но при последней попытке осуществления платежа за транзит средства вернулись на счет ПАО "Транснефть".Министерство энергетики России и отечественные грузоотправители, поставляющие топливо в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, а также сама "Укртранснафта" в курсе сложившейся ситуации, заключил он.При этом в "Транснефти" заявили, что прорабатывают альтернативные варианты оплаты услуг за транзит через Украину. Компания направила обращение в "Газпромбанк" для получения от европейского регулятора разрешения проводить платежи по договору с АО "Укртранснафта".Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.Прокачка по трубопроводу по итогам 2019 года снизилась на 13,5 процента и составила 42,3 миллиона тонн, в том числе поставки в Чехию составили 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов тонн, в Венгрию — 4,1 миллиона. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку по "Дружбе" до 35,9 миллиона тонн. По последним прогнозам, в этом году ее планируют увеличить до 45,5 миллиона.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220716/neft-1802892307.html

https://ria.ru/20220808/neft-1808177348.html

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806703378.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, укртранснафта, министерство энергетики рф (минэнерго россии), транснефть, словакия, чехия, венгрия, владимир путин, газпромбанк